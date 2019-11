Wien (www.aktiencheck.de) - Zum Wochenausklang stand einmal mehr die aktuelle Berichtssaison im Fokus, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG. So hätten Niedrigere Öl- und Gaspreise bei Exxon Mobil (ISIN: US30231G1022, WKN: 852549, Ticker-Symbol: XONA, NYSE-Symbol: XOM) im dritten Quartal zwar für einen Gewinneinbruch gesorgt, dieser sei aber nicht so stark ausgefallen wie von Analysten befürchtet. ...

