Siemens Healthineers wird nach den Worten von CEO Bernd Montag keine großen Unternehmen zukaufen, die das gleiche machen wie die Siemens-Tochter auch. Ein "Consolidation Endgame" stehe nicht an, sagte Montag auf der Bilanzpressekonferenz auf entsprechende Nachfrage. Der Gesundheitsmarkt sei ein insgesamt wachsender Markt.

Im Bereich Imaging gehe es darum, die Bildgebung fortzuentwickeln in Richtung automatischer Befundung oder Flottenmanagement von Geräten. Alles, was dazu beitrage, sei als Kaufziel interessant. In Diagnostics schaue man nach Zukäufen, die helfen könnten, das Alleinstellungsmerkmal Automatisierung in der Labortechnik zu stärken.

November 04, 2019

