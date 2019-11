NEW YORK (Dow Jones)--Hoffnungen auf die Beilegung des US-chinesischen Handelsstreits dürften die US-Börsen am Montag weiter nach oben treiben. Nach den Worten des US-Handelsministers Wilbur Ross machen die Verhandlungspartner "gute Fortschritte" bei der Aushandlung eines Teilabkommens. Die Vergabe von Lizenzen an US-Unternehmen für Geschäfte mit dem umstrittenen chinesischen Telekomausrüster Huawei werde in Kürze erfolgen, sagte Ross am Wochenende.

Am Freitag hatten überzeugende US-Arbeitsmarktdaten S&P-500 und Nasdaq-Composite auf Rekordstände getrieben. Dem Dow-Jones-Index fehlten dazu noch gut 50 Punkte. Diese Lücke könnte er am Montag jedoch schließen, denn die Futures auf den Dow und die anderen wichtigen US-Indizes deuten eine etwas festere bis freundliche Eröffnung an.

Aufschluss darauf, inwieweit der Handelsstreit die US-Wirtschaft schon in Mitleidenschaft gezogen hat, könnten Daten zu den Auftragseingängen der US-Industrie für September geben. Sie werden eine halbe Stunde nach der Startglocke veröffentlicht.

Daneben geht die Bilanzsaison weiter. Unter anderem werden Under Armour und Sprint über den Geschäftsverlauf im dritten Quartal berichten. Under Armour steht überdies offenbar im Visier der US-Behörden. Die Bilanzierungspraxis des Adidas-Konkurrenten werde untersucht, berichtet das Wall Street Journal. Die Aktie bricht im vorbörslichen Handel um gut 16 Prozent ein.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/cln/err

(END) Dow Jones Newswires

November 04, 2019 06:19 ET (11:19 GMT)

Copyright (c) 2019 Dow Jones & Company, Inc.