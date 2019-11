Diok RealEstate AG: Diok RealEstate AG wurde erstmals ein 'B' Rating von S&P Global zugewiesen und plant die Platzierung einer weiteren Tranche ihrer Unternehmensanleihe 2018/2023 zur Finanzierung des weiteren Wachstums DGAP-News: Diok RealEstate AG / Schlagwort(e): Rating/Anleihe Diok RealEstate AG: Diok RealEstate AG wurde erstmals ein 'B' Rating von S&P Global zugewiesen und plant die Platzierung einer weiteren Tranche ihrer Unternehmensanleihe 2018/2023 zur Finanzierung des weiteren Wachstums 04.11.2019 / 12:52 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. --------------------------------------------------------------------------- - Diok wurde von S&P Global Ratings ein "B" Rating mit "Stable Outlook" zugewiesen - Diok plant die Aufstockung ihrer 6,0%-Unternehmensanleihe 2018/2023 um bis zu EUR 75 Mio. im Wege einer Privatplatzierung - Berenberg und Credit Suisse begleiten die Privatplatzierung als Joint Global Coordinators & Joint Bookrunners Köln, 4. November 2019 - Der Diok RealEstate AG wurde erstmals von der international renommierten Ratingagentur S&P Global Ratings ein Rating zugewiesen. Mit einem "B/Stable Outlook" ist es ein Erfolg für die Gesellschaft und reflektiert weiteres Wachstum, finanzielle Stabilität und Transparenz. Mit diesem Rating durch eine international anerkannte Agentur erhält der Kapitalmarkt eine international anerkannte Grundlage zur Beurteilung der finanziellen Solidität der Gesellschaft. Zudem ist Diok damit einer Nebenverpflichtung aus der bis zu EUR 250 Millionen ausmachenden Unternehmensanleihe 2018/2023 nachgekommen, die ein Rating bis Jahresende 2021 vorsieht. Das ausführliche Rating steht auf den Websites von Standard and Poor's unter www.standardandpoors.com und von Diok RealEstate AG unter www.diok-realestate.de zur Verfügung. Zudem hat der Vorstand der Diok mit Zustimmung des Aufsichtsrats heute beschlossen, weitere Schuldverschreibungen unter der bestehenden 6%-Unternehmensanleihe 2018/2023 mit einem Gesamtvolumen bis zu EUR 250 Mio. ausgewählten deutschen und europäischen institutionellen Investoren im Wege einer Privatplatzierung ab dem 4. November 2019 zum Erwerb anzubieten. Die Transaktion wird von Berenberg und Credit Suisse als Joint Global Coordinators & Joint Bookrunners begleitet. Die Diok beabsichtigt, im Rahmen dieser Privatplatzierung weitere Schuldverschreibungen mit einem Volumen von bis zu EUR 75 Mio. auszugeben. Der Nettoemissionserlös aus der Emission soll weitgehend für bereits geplante Neuakquisitionen auf dem deutschen Büroimmobilienmarkt eingesetzt werden, um den Ausbau des Bestandsportfolios zu einer substanziellen Größe fortzusetzen. Dazu sagt Markus Drews, Mitglied des Vorstands der Diok RealEstate AG: "Ein erstes Rating mit dem Ergebnis ,B' und einem ,Stable Outlook' spiegelt unsere solide und nachhaltige Arbeit der letzten Monate wider und gibt uns Vertrauen für weiteres Wachstum. Dieses Rating und die Platzierung der weiteren Tranche unserer Anleihe versetzt uns in die Situation, unser Wachstum nochmals zu beschleunigen und die sich bietenden Opportunitäten zu nutzen. Weiterhin haben wir mit Berenberg und Credit Suisse langfristig orientierte Partner gefunden, die uns über diese Tranche hinausbegleiten wollen. Abschließend werden wir nach der erfolgreichen Platzierung weitere Immobilientransaktionen umsetzen und nochmals mehr als verlässlicher Partner im Immobilien- und Kapitalmarkt wahrgenommen." Weitere Informationen: www.diok-realestate.de Pressekontakt RUECKERCONSULT GmbH Peter Dietze-Felberg T +49 30 28 44 987 62 E dietze@rueckerconsult.de Kontakt: Diok RealEstate AG Daniel L. Grosch, Vorstand T +49 (221) 80 14 98 00 F +49 (221) 80 14 98 11 E info@diok-realestate.de Über die Diok RealEstate AG Die Diok RealEstate AG (DIOK) ist ein auf deutsche Büroimmobilien spezialisiertes Immobilienunternehmen mit Sitz in Köln. Der Fokus der Gesellschaft liegt auf dem Aufbau eines attraktiven Büroimmobilienportfolios in guten bis sehr guten Mikrostandorten von Sekundärlagen. Alle personalintensiven Tätigkeiten wurden vollständig an Dritte vergeben und werden von der DIOK kontrolliert und gesteuert. Als aktiver Portfolio- und Asset-Manager erzielt die DIOK damit einen stetigen Wertzuwachs und positiven Cash-Flow vom ersten Tag an. Durch eine gut gefüllte Akquisitionspipeline strebt DIOK mittelfristig an, ein Immobilienportfolio von über 1 Milliarde Euro aufzubauen. --------------------------------------------------------------------------- 04.11.2019 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de --------------------------------------------------------------------------- Sprache: Deutsch Unternehmen: Diok RealEstate AG Kleingedankstraße 11a 50677 Köln Deutschland Telefon: +49 (0)22180149800 Internet: www.diok-realestate.de ISIN: DE000A2NBY22 WKN: A2NBY2 Börsen: Freiverkehr in Frankfurt EQS News ID: 903585 Ende der Mitteilung DGAP News-Service --------------------------------------------------------------------------- 903585 04.11.2019 ISIN DE000A2NBY22 AXC0179 2019-11-04/12:52