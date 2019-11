Die US-Investmentbank Morgan Stanley hat Generali mit "Equal-weight" und einem Kursziel von 18,50 Euro in die Bewertung aufgenommen. Der italienische Versicherer dürfte seine mittelfristigen Geschäftsziele erreichen, schrieb Analyst Emanuele Musio in einer am Montag vorliegenden Studie. Nach den Kursgewinnen im laufenden Jahr erscheine die Aktie mittlerweile aber fair bewertet./edh/ag Veröffentlichung der Original-Studie: 01.11.2019 / 17:37 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0084 2019-11-04/12:58

ISIN: IT0000062072