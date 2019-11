Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH beschließt öffentliches Umtauschangebot für Schuldverschreibungen 2015/2021 DGAP-News: Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH / Schlagwort(e): Anleiheemission Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH beschließt öffentliches Umtauschangebot für Schuldverschreibungen 2015/2021 04.11.2019 / 13:05 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. --------------------------------------------------------------------------- Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH beschließt öffentliches Umtauschangebot für Schuldverschreibungen 2015/2021 * Start des Umtauschangebots am 6. November 2019 * Neue Anleihe mit Laufzeit bis Dezember 2025 Leipzig, 4. November 2019 - Die Geschäftsführung der Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH hat heute beschlossen, den Gläubigern ihrer mit einem Nennbetrag von 22,498 Mio. Euro ausstehenden 7,50% Schuldverschreibungen 2015/2021 (ISIN: DE000A13SAD4) ein freiwilliges, öffentliches Umtauschangebot in neue Schuldverschreibungen zu unterbreiten. Das Gesamtvolumen des Umtauschangebots beträgt bis zu 15 Mio. Euro. Im Rahmen des Umtauschangebots können die Inhaber der Schuldverschreibungen 2015/2021 vom 6. November 2019 bis zum 11. Dezember 2019 (vorzeitige Schließung vorbehalten) ihre Schuldverschreibungen im Verhältnis 1 zu 1 in die angebotenen, neuen 6,5% Schuldverschreibungen 2019/2025 (ISIN: DE000A255DF3) tauschen. Zudem erhalten sie einen Zusatzbetrag in Höhe von 17,50 Euro pro umgetauschte Schuldverschreibung 2015/2021 sowie die aufgelaufenen Stückzinsen. Dr. Hubertus Bartsch, Geschäftsführer der Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH: "Wir und unsere Anleihe-Investoren haben in der Vergangenheit bereits sehr gute Erfahrungen mit einem Umtausch gemacht. Das aktuelle Umtauschangebot sollte erneut für alle Seiten attraktiv sein und sowohl unserer Unternehmensgruppe als auch unseren Investoren Planungssicherheit bis 2025 bieten. Seitdem wir 2014 mit unserer ersten Unternehmensanleihe an den Kapitalmarkt gegangen sind, haben wir eine großartige Entwicklung als international aufgestellte Unternehmensgruppe genommen und zugleich beweisen können, wie verantwortungsvoll wir mit den Emissionserlösen wirtschaften." Der Wertpapierprospekt wurde heute von der luxemburgischen Finanzmarktaufsichtsbehörde Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) gebilligt und an die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) notifiziert. Anschließend erfolgte eine Veröffentlichung auf der Internetseite der Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH unter www.nzwl.de/anleihe2019. Die neuen Schuldverschreibungen 2019/2025 sollen voraussichtlich am 18. Dezember 2019 in den Handel im Open Market der Deutsche Börse AG (Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse) einbezogen werden. Eckdaten des Umtauschangebots: Emitten- Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH tin Volumen Bis zu 15 Mio. Euro ISIN / DE000A255DF3 / A255DF WKN Unter- B (Creditreform Rating AG, Januar 2019) nehmens- rating Kupon 6,5% p.a. Ausgabe- 100% preis Stücke- 1.000 Euro lung Um- 17,50 Euro pro umgetauschte Schuldverschreibung 2015/2021 tausch- prämie Um- 06.11. - 11.12.2019 (18 Uhr) tausch- frist Valuta 18.12.2019 (voraussichtlich) Lauf- 6 Jahre: 18.12.2019 - 18.12.2025 (ausschließlich) zeit Zinszah- Jährlich, nachträglich zum 18.12. eines jeden Jahres lung (erstmals 2020) Rückzah- 18.12.2025 lungs- termin Rückzah- 100% lungs- preis Status Nicht nachrangig, nicht besichert Son- - Ab 18. Dezember 2022 zu 101,5% des Nennbetrags - Ab 18. derkün- Dezember 2023 zu 101,0% des Nennbetrags - Ab 18. Dezember digungs- 2024 zu 100,5% des Nennbetrags rechte der Emitten- tin Kündi- - Ausschüttungsbeschränkung auf max. 25% des gungs- HGB-Jahresüberschusses, bereinigt um Erträge aus dem Verkauf rechte von Vermögenswerten außerhalb des gewöhnlichen der Geschäftsgangs - Verschuldungsbegrenzung (Net debt/EBITDA: 50% der hegläu- konsolidierten Bilanzsumme - Negativverpflichtung auf biger Finanzverbindlichkeiten - Kontrollwechsel - Drittverzug - und Positivverpflichtung - Transparenzverpflichtung Coven- ants Anwend- Deutsches Recht bares Recht Pro- Von der CSSF (Luxemburg) gebilligter Wertpapierprospekt mit spekt Notifizierung an die BaFin (Deutschland) Börsen- Open Market der Deutsche Börse AG (Freiverkehr der segment Frankfurter Wertpapierbörse) Financi- Lewisfield Deutschland GmbH al Advisor Techni- Quirin Privatbank AG scher Koordi- nator Wichtiger Hinweis: Diese Veröffentlichung ist weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren. Die Wertpapiere, die Gegenstand dieser Veröffentlichung sind, werden durch die Emittentin ausschließlich in der Bundesrepublik Deutschland und dem Großherzogtum Luxemburg im Wege eines öffentlichen Umtauschangebots angeboten. Außerhalb der Bundesrepublik Deutschland und des Großherzogtums Luxemburg erfolgt kein Angebot, weder in Form einer Privatplatzierung noch in Form eines öffentlichen Angebots. Insbesondere wurden und werden die Wertpapiere nicht gemäß dem U.S. Securities Act von 1933 in der jeweils geltenden Fassung ("Securities Act") registriert und dürfen nicht ohne Registrierung gemäß dem Securities Act oder Vorliegen einer anwendbaren Ausnahmeregelung von den Registrierungspflichten in den Vereinigten Staaten angeboten oder verkauft werden. Diese Veröffentlichung stellt keinen Prospekt dar. Die Anlageentscheidung interessierter Anleger bezüglich der in dieser Veröffentlichung erwähnten Wertpapiere sollte ausschließlich auf Grundlage des von der Emittentin im Zusammenhang mit dem öffentlichen Umtauschangebot dieser Wertpapiere erstellten Wertpapierprospektes und der Anleihebedingungen getroffen werden, die jeweils auf der Webseite der Emittentin unter www.nzwl.de/anleihe2019 einsehbar sind. Kontakt: Frank Ostermair, Linh Chung Better Orange IR & HV AG Tel.: +49 (0)89 8896906 25 E-Mail: nzwl@better-orange.de --------------------------------------------------------------------------- 04.11.2019 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de --------------------------------------------------------------------------- Sprache: Deutsch Unternehmen: Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH Ostende 5 04288 Leipzig Deutschland Telefon: +49 34297 85 202 Fax: +49 34297 85 302 E-Mail: gf.sekretariat@nzwl.de Internet: www.nzwl.de ISIN: DE000A13SAD4 WKN: A1YC1F Börsen: Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt (Scale), Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate Exchange EQS News ID: 903545 Ende der Mitteilung DGAP News-Service --------------------------------------------------------------------------- 903545 04.11.2019 ISIN DE000A13SAD4 AXC0184 2019-11-04/13:06