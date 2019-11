Magna will im Rahmen eines vom US-Energieminsterium geförderten Projekts zusammen mit dem Illinois Institute of Technology und der University of Wisconsin-Madison einen elektrischen Motor mit höherer Leistungsdichte und gleichzeitig geringeren Kosten entwickeln. Als Ziel nennen die Projektbeteiligten, einen Elektromotor mit 125 kW Spitzenleistung kreieren zu wollen, der gegenüber heutigen E-Motoren ...

Den vollständigen Artikel lesen ...