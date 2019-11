Die Privatbank Berenberg hat Siemens Healthineers nach Zahlen für das vierte Geschäftsquartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 42 Euro belassen. Der Medizintechniker habe starke Kennziffern präsentiert und das Geschäftsjahr damit weitgehend im Rahmen der Markterwartungen abgeschlossen, schrieb Analyst Scott Bardo in einer am Montag vorliegenden Studie. Mittelfristig ergebe sich ein Bild robusten Wachstums für Umsatz und Nettogewinn./ajx/ag Veröffentlichung der Original-Studie: 04.11.2019 / 10:59 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.11.2019 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

ISIN: DE000SHL1006