Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Merck KGaA nach einer Telefonkonferenz mit der Chefin der Pharma-Sparte auf "Neutral" mit einem Kursziel von 100 Euro belassen. Belen Garijo wolle die Profitabilität des Bereichs im kommenden Jahr erhöhen, schrieb Analyst Richard Vosser in einer am Montag vorliegenden Studie. Mögliche Impulse dafür seien das Umsatzwachstum im robusten Kerngeschäft und ein höherer Beitrag der neu auf den Markt gekommenen Medikamente. Dabei denke Garijo vor allem an den Antikörper zur Krebsimmuntherapie Bavencio und an die orale Multiple-Sklerose-Therapie Mavenclad./la/ag Veröffentlichung der Original-Studie: 04.11.2019 / 10:02 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.11.2019 / 10:03 / BST Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0087 2019-11-04/13:38

ISIN: DE0006599905