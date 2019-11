Am Freitag hatte der DAX die runde Marke noch knapp verfehlt, jetzt ist es aber so weit. Ein Grund: Konjunkturell sieht es in den USA und China doch besser aus als befürchtet. 4. November 2019. FRANKFURT (Börse Frankfurt). Erstmals seit Juni 2018 liegt der DAX wieder über der 13.000 Punkte-Marke, aktuell sind es 13.047 Zähler. Damit rückt auch das Allzeithoch von 13.596,89 Punkten immer näher. Gute Konjunkturdaten wie der chinesische Einkaufsmanagerindex und der US-Arbeitsmarktbericht hatten bereits ...

Den vollständigen Artikel lesen ...