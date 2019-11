marktEINBLICKE um 12: Neues 16-Monats-Hoch beim DAX - Lufthansa vor neuen Streiks

Der DAX legt am Montag deutlich zu und markiert damit wieder einmal ein neues 16-Monats-Hoch. Für Kursauftrieb sorgen neue Entspannungssignale im US-chinesischen Handelsstreit. Auch von der Konjunkturseite gab es gute Nachrichten aus diesen beiden Ländern. Chinas Industrie wuchs im Oktober so stark wie zuletzt vor 2 Jahren. Und der US-Arbeitsmarkt verlor im Oktober mit 128.000 neu geschaffenen Jobs nicht so stark an Dynamik wie befürchtet.

Die Lage an der Frankfurter Börse:

DAX +1,1% 13.096 MDAX +1,3% 26.897 TecDAX +1,6% 2.875 SDAX +1,2% 11.690 Euro Stoxx 50 +0,9% 3.657

Die Topwerte im DAX sind Continental (WKN: 543900 / ISIN: DE0005439004), Wirecard (WKN: 747206 / ISIN: DE0007472060) und Infineon (WKN: 623100 / ISIN: DE0006231004). Die Aktie von Wirecard bekommt Kursauftrieb durch die jüngsten Aussagen des Vorstandschefs Markus Braun zu den Bilanz-Vorwürfen der Financial Times. Außerdem startet hier am Dienstag das Aktienrückkaufprogramm. Im Fokus steht auch die Lufthansa (WKN: 823212 / ISIN: DE0008232125). Bei der Kranich-Airline drohen neue Streiks.

