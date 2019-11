Wirecard: Diese Nachrichten sorgen für Kursauftrieb

Die Aktie von Wirecard (WKN: 747206 / ISIN: DE0007472060) gehört mit einem Plus von über 2 Prozent am Montag zu den stärksten Gewinnern im DAX. Kursauftrieb bekommt der Zahlungsabwickler durch die jüngsten Aussagen von Vorstandschef Markus Braun in einem Interview und das unmittelbar bevorstehende Aktienrückkaufprogramm.

Der Vorstandsvorsitzende Markus Braun hat sich zum zweiten Mal innerhalb weniger Tage in einem Interview zu den Bilanz-Vorwürfen der Financial Times geäußert. Gegenüber dem Handelsblatt erklärte Braun: "Ich kann Ihnen versichern: Alle unsere Geschäftsbeziehungen sind authentisch".

Sonderprüfung in Auftrag gegeben

Um die Vorwürfe zu entkräften, hatte Wirecard die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft KPMG mit einer Sonderprüfung beauftragt. Braun hofft, bereits Anfang kommenden Jahres die Ergebnisse der Sonderprüfung vorstellen zu können.

