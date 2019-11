Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

Sentix-Konjunkturindex für Deutschland zeigt starke Erholung

Der Sentix-Konjunkturindex signalisiert im November eine Trendwende für Deutschland, den Euroraum und die globale Wirtschaft. "Die globale Konjunktur könnte just in diesen Tagen einen wichtigen Tiefpunkt durchlaufen", sagte Sentix-Geschäftsführer Manfred Hübner. Der Gesamtindex für Deutschland springt von minus 19,4 auf minus 6,5 Punkte. Auch die Erwartungen senden mit einem Anstieg von 16 Punkten ein starkes Lebenszeichen.

Markit: Deutsche Industrie steckt im Oktober in Rezession fest

Die Industrie steckt zu Beginn des vierten Quartals weiter tief im roten Bereich fest. Im Oktober stieg der Einkaufsmanagerindex (PMI) der Industrie zwar auf 42,1 Punkte von 41,7 im Vormonat, wie das IHS Markit Institut bei einer zweiten Veröffentlichung mitteilte. Er liegt damit aber weiter deutlich unterhalb der Wachstumsschwelle von 50. Im Zuge des ersten Ausweises war ein Indexanstieg auf 41,9 Punkte berichtet worden. Volkswirte hatten im Mittel mit einer Bestätigung des vorläufigen Werts gerechnet.

Markit: Industrie der Eurozone bleibt im Oktober auf Schrumpfkurs

Die Industrie im Euroraum hat auch im Oktober erhebliche Einbußen erlitten. Der Einkaufsmanagerindex (PMI) für den Sektor legte zwar leicht auf 45,9 Punkte zu, wie das IHS Markit Institut bei einer zweiten Veröffentlichung mitteilte, doch der Index liegt damit deutlich unter der Wachstumsmarke von 50 Zählern. Bei der ersten Veröffentlichung war ein Wert von 45,7 Zählern ausgewiesen worden, Volkswirte hatten eine Bestätigung erwartet. Im September hatte der Index bei 45,7 Punkten gelegen.

EZB-Präsidentin Lagarde tritt ihren Dienst an

Die Französin Christine Lagarde hat am Montag ihren Dienst als Präsidentin der Europäischen Zentralbank (EZB) angetreten. Lagarde sagte am Morgen bei ihrem Eintreffen vor Journalisten in Frankfurt, es werde in dieser Woche viele Meetings geben, sie werde viel zuhören und versuchen, ein besseres Verständnis für die Dynamik der Institution zu entwickeln. Lagarde, die die Journalisten auf Deutsch mit "Guten Morgen" begrüßt hatte, sagte, sie werde am Montag noch eine Laudatio auf "meinen Freund Wolfgang Schäuble" halten.

Massiver Widerstand gegen Grundrenten-Kompromiss in Union

Die SPD hat an ihrer Ablehnung einer Bedürftigkeitsprüfung bei der Grundrente festgehalten und zugleich eine aus der Union geforderte Kopplung des umstrittenen Projekts mit einer Reform der Unternehmensbesteuerung abgelehnt. "Wir sind gerade in Verhandlungen über die Grundrente", betonte SPD-Generalsekretär Lars Klingbeil im ZDF-"Morgenmagazin". Um andere Themen gehe es dabei nicht. Angesichts der Äußerungen stelle sich die Frage, ob sich CDU-Chefin Annegret Kramp-Karrenbauer und Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) "endlich mal in die Debatte einmischen, sich durchsetzen, mal den Kurs der Union bestimmen".

Merkel: Elektromobilität auf absehbare Zeit wichtige Antriebstechnologie

Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hat sich für bezahlbare Elektroautos stark gemacht. In der gegenwärtigen Mobilitäts- und Digitalwende zeichne sich der Elektroantrieb auf "absehbare Zeit" als führende Antriebstechnologie ab, ohne das allerdings andere Alternativen benachteiligt werden sollten.

Wirtschaft will strengere gesetzliche Vorgaben für IT-Sicherheit

Fast jedes zweite Unternehmen in Deutschland fordert höhere gesetzliche Anforderungen an die Sicherheit von Informationstechnologie (IT) in der Wirtschaft. Das hat eine repräsentative Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Ipsos im Auftrag des TÜV-Verbands unter 503 Unternehmen ab zehn Mitarbeitern ergeben.

Britisches Parlament wählt neuen "Speaker"

Acht Kandidaten, fünf Minuten Redezeit, und ein auf Händen getragener Sieger: In London waren am Montag alle Blicke auf das Parlament gerichtet, wo am Nachmittag (ab 15.30 Uhr) der neue "Speaker" des Parlaments gewählt wird. Der als Favorit gehandelte Lindsay Hoyle sagte in einem Interview, er sehe die Aufgabe des Amtes vor allem in der Rolle eines "Schiedsrichters".

Iran erhöht weiter die Produktion angereicherten Urans

Der Iran hat eine weitere Erhöhung der Produktion angereicherten Urans sowie die Entwicklung zweier neuer Zentrifugen zur Urananreicherung bekanntgegeben. Der Chef der iranischen Atomenergiebehörde, Ali Akbar Salehi, sagte im Staatsfernsehen, sein Land produziere nun täglich 5 Kilogramm angereicherten Urans, was einer Steigerung um das Zehnfache gegenüber der noch vor zwei Monaten produzierten Menge entspricht.

+++ Konjunkturdaten +++

Frankreich/Einkaufsmanagerindex verarb. Gewerbe Okt 50,7 (2. Veröff.)

Frankreich/Einkaufsmanagerindex verarb. Gewerbe Okt PROG: 50,5

Frankreich/Einkaufsmanagerindex verarb. Gewerbe Sep war 50,1

Italien/Einkaufsmanagerindex verarbeit. Gewerbe Okt 47,7

Italien/Einkaufsmanagerindex verarbeit. Gewerbe Okt PROG: 47,5

Italien/Einkaufsmanagerindex verarbeit. Gewerbe Sep bei 47,8

DJG/DJN/AFP/apo

(END) Dow Jones Newswires

November 04, 2019 07:30 ET (12:30 GMT)

Copyright (c) 2019 Dow Jones & Company, Inc.