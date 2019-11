Das Analysehaus Independent Research hat das Kursziel für Klöckner & Co nach Zahlen von 5,20 auf 5,70 Euro angehoben, die Einstufung aber auf "Halten" belassen. Das Ergebnis je Aktie habe seine Erwartung verfehlt, schrieb Analyst Sven Diermeier in einer am Montag vorliegenden Studie. Er rechnet 2020 aber nun mit einem ausgeglichen Ergebnis des Stahlhändlers statt wie bisher einem leichten Verlust./ag/ajx Veröffentlichung der Original-Studie: 04.11.2019 / 11:20 / MESZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.11.2019 / 12:40 / MESZ Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0089 2019-11-04/14:03

ISIN: DE000KC01000