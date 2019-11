Wien (www.fondscheck.de) - Peter Stowasser, langjähriger Leiter des Retail- und Wholesalevertriebs von Franklin Templeton in Deutschland, hat nach knapp einem Jahr eine neue Aufgabe gefunden: Seit dem 1. November 2019 verstärkt er das Team der auf die Fondsbranche spezialisierten Beratungsgesellschaft Dolphinvest als Head of Business Development, so die Experten von "FONDS professionell". ...

