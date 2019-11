Falls Church, Virginia (ots/PRNewswire) - Caveonix - das Unternehmen, das die Verwaltung des Compliance- und Sicherheitsstatus für die Hybrid- und Multi-Cloud automatisiert - gab heute bekannt, dass Kaus Phaltankar, Mitgründer und CEO des Unternehmens, zusammen mit Andrew Guerra und Scott Moonen von IBM auf der VMworld 2019 Europe am 07. November 2019 in Barcelona (Spanien) eine Session präsentieren wird.Die VMworld Europe steht für vier Tage der Innovation. Ziel ist es, die Entwicklung von Firmen hin zu Software-definierten Organisationen zu beschleunigen. Phaltankars Session "Beste Praktiken: Sicherheit und Compliance für Cloud-Workloads" (Best Practices: Security and Compliance for Cloud Workloads) ist eine Breakout-Session auf dieser Konferenz.Breakout-Sessionauf der VMworld2019Was: "BestPractices:Security andCompliance forCloudWorkloads"[SAI3336BE]Wer: KausPhaltankar,CEO undMitgründer vonCaveonixAndrew Guerra,Produktmanagerbei IBMScott Moonen,leitendertechnischerMitarbeiter,Bereich "IBMCloud" bei IBMWann: Donnerstag,07. November2019, 09.00bis 10.00 UhrMEZWo: Halle 8.0,Raum 35Fira BarcelonaGran ViaHalle 6Carrer del Foc1008038Barcelona Sicherheit und Compliance sind beim Migrieren und Betreiben von Cloud-Workloads die wichtigsten Bedenken - vor allem in einer Hybrid-Cloud-Welt. In dieser Session lernen die Teilnehmer die besten Praktiken für die Umsetzung sichererer und regelkonformerer Lösungen für VMware-Workloads in der Cloud kennen. Phaltankar, Guerra und Moonen werden eine Reihe von Technologien besprechen, darunter "VMware NSX", "Caveonix RiskForesight" und "VMware vSAN"-Verschlüsselung.Caveonix automatisiert die Verwaltung des Compliance- und Sicherheitsstatus für die Hybrid- und Multi-Cloud. Das Team wird am Stand E622 im "Fira Barcelona Gran Via Conference Centre" seine neueste Freigabeversion von "RiskForesight" vorführen. Um mehr über RiskForesight zu erfahren oder ein Treffen während der VMware Europe zu arrangieren, nehmen Sie bitte Kontakt über die Adresse info@caveonix.com auf.Informationen zu CaveonixCaveonix automatisiert die Verwaltung des Compliance- und Sicherheitsstatus für die Hybrid-Cloud. Caveonix' Flagship-Produkt, RiskForesight, ermöglicht es Firmen und Dienstanbietern, Sicherheitsbedrohungen, Anfälligkeiten und Compliance-Probleme, die sich auf ihre Hybrid-Cloud-Workloads auswirken, fortlaufend erkennen, vorhersagen und auf diese reagieren zu können. RiskForesight bietet Full-Stack-Einsichten in die Infrastruktur, Plattformen, Anwendungen und Daten der Cloud. Dabei nutzt es prädiktive Analytik und maschinelles Lernen, um Modelle zur Entschärfung von IT-, Cyber- und Compliance-Risiken zu erstellen - über das gesamte Spektrum der Cyber-Kontrolle hinweg. Das System soll die Sicherheits-, Netzwerk-, Compliance- und Grundsätze-Durchsetzung für all Ihre Cloud-basierten Workloads gewährleisten. Weitere Informationen erhalten Sie unter www.caveonix.com.Pressekontakt:Bailey Webercaveonix@w2comm.comOriginal-Content von: Caveonix, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/137901/4427522