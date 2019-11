Alexander Kirchner, Chef der mächtigen Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft (EVG) und Vize im Aufsichtsrat der Deutsche Bahn, über Bahnchef Richard Lutz, strategische Fehler und die Zukunft der Güterbahn.

Alexander Kirchner ist November 2010 Vorsitzender der Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft (EVG). Weiterhin ist er stellvertretender Vorsitzender des Aufsichtsrates der Deutschen Bahn.

WirtschaftsWoche: Herr Kirchner, die Deutsche Bahn ist plötzlich populär: Die Nachfrage im Fernverkehr steigt und nun gilt die Bahn auch als Klimaretter. Überrascht Sie, wie die Politik die Bahn jetzt wahrnimmt?Alexander Kirchner: Das Eisenbahnsystem in Deutschland ist viele Jahre lang vernachlässigt worden. Es ist Zeit, dass der Bund mehr Geld in die Hand nimmt. Ich begrüße die Maßnahmen der Bundesregierung, etwa die Mehrwertsteuer im Fernverkehr zu senken. Aber ich bin mir sicher, dass dies nicht reichen wird, um die Infrastruktur auf Vordermann zu bringen.

Wieso nicht? Die Bahn wird mit Milliarden überschüttet - und zwar bis 2030. Die Infrastruktur ist Jahrzehnte lang auf Verschleiß gefahren. Teilweise wurden Gleise, Weichen und Bedienpunkte für den Güterverkehr abgebaut. Die Defizite müssen nun beseitigt werden. Wir müssen die Infrastruktur verjüngen, Engpässe abbauen, Bahnhöfe erweitern. Das versprochene Budget wird nicht reichen. Allein für die Digitalisierung des Schienennetzes, die 30 Prozent mehr an Kapazität verspricht, steht bislang viel zu wenig Geld zur Verfügung

Richard Lutz ist seit fast drei Jahren Chef der Deutschen Bahn. Ist er der richtige Mann dafür?Unter den Vorgängern von Richard Lutz ist vieles schief gelaufen. Herr Mehdorn wollte die Bahn an die Börse bringen - und ist damit gescheitert. Herr Grube wollte den weltweit führenden Mobilitäts- und Logistikkonzern aufbauen - und ist damit ebenfalls nicht ans Ziel gekommen. Lutz hat eine andere Strategie gewählt. Er will die Schiene in Deutschland stärken. Das ist genau richtig. Ob ihm das aber gelingen wird, ist immer noch offen.Lutz ...

