FRANKFURT (Dow Jones)--Die Flugbegleitergewerkschaft Ufo hat einen zweitägigen Warnstreik bei der Deutschen Lufthansa angekündigt: Von Donnerstag, 0 Uhr, bis Freitag um 24 Uhr legen die Flugbegleiter für insgesamt 48 Stunden ihre Arbeit nieder, teilte die Unabhängige Flugbegleiter Organisation (Ufo) mit. Von den Streiks sind alle Lufthansa-Flüge betroffen, die in dieser Zeit in und aus Deutschlands starten. Weitere Ankündigungen seien jederzeit möglich.

Die Gewerkschaftsmitglieder hatten zuvor in einer Urabstimmung mit großer Mehrheit für die Ausweitung von Streiks in den fünf Lufthansa-Betrieben gestimmt, wie Ufo am Freitag mitgeteilt hatte.

Für Freitag ruft Ufo ihre Mitglieder zudem ab 11 Uhr zu einer Versammlung am Frankfurter Flughafen mit anschließendem Marsch zum Lufthansa-Aviation-Center auf.

Der stellvertretende Ufo-Vorsitzender Daniel Flohr forderte den Konzern in der Mitteilung zudem auf, an den Verhandlungstisch zurückzukehren. Der Lufthansa-Konzern lehnt jedoch Tarifverhandlungen mit Ufo seit Monaten ab, weil er die Vertretungsbefugnis der Gewerkschaft für das Kabinenpersonal anzweifelt und die "Gewerkschaftseigenschaft" ungeklärt sieht.

November 04, 2019 08:11 ET (13:11 GMT)

