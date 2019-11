Netfonds AG: Wachstumssprung bei Immobilienplattform Tochter NSI Netfonds Structured Investment GmbH DGAP-News: Netfonds AG / Schlagwort(e): Auftragseingänge Netfonds AG: Wachstumssprung bei Immobilienplattform Tochter NSI Netfonds Structured Investment GmbH 04.11.2019 / 14:47 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. --------------------------------------------------------------------------- Hamburg, 4. November 2019 - Die im Jahr 2018 neu formierte Immobiliensparte der Netfonds Gruppe, die NSI Netfonds Structured Investment GmbH, wächst deutlich stärker als erwartet und prognostiziert. Zuletzt konnte u.a. durch den größten Einzelverkauf das beurkundete Transaktionsvolumen in diesem Jahr bereits auf über 18 Mio. EUR nach ca. 1 Mio. EUR im Vergleichszeitraum des Vorjahres vervielfacht werden. Bis Ende 2019 rechnet Netfonds mit einem gesamten Transaktionsvolumen von deutlich über 20 Mio. EUR, wovon ca. 40% die eigenen zum Verkauf bestimmten Immobilienbestände der NSI Netfonds darstellen. Weitere aussichtsreiche Immobilien und Immobilienprojekte sind aktuell in der Ankaufphase. "Insbesondere durch den Vertrieb von Zinshäusern und Wohnungspaketen über die NSI Netfonds Immobilienplattform bieten wir den angeschlossenen Partnern und deren Kunden ein Angebot, das sehr gut angenommen wird und so auch kaum anderswo zu finden ist", so Heiko Fassel, Generalbevollmächtigter der NSI. Die Vertriebspartner der NSI Netfonds können mit der digitalen Plattform "Finfire Real Estate" auf eine umfangreiche Analyse-, Bewertungs- und Angebotsplattform zugreifen. Von der Standortanalyse bis zur Berechnung der Mieten und Nebenkosten finden Anleger und Makler alle wichtigen Informationen für die Kaufentscheidung. "Nachdem wir im Vorjahr den noch hohen Vorlauf an Investitionen zur Entwicklung der Plattform hatten, können wir im bisherigen Jahresverlauf das "proof of concept" für die NSI Netfonds liefern. Jetzt stehen die Skalierung und das weitere Wachstum an. Von der Objektbeschaffung über die Finanzierung bis zur Aufteilung und dem Verkauf können wir das starke Netzwerk der Netfonds Gruppe perfekt nutzen - so funktioniert Plattformgeschäft", ergänzt Karsten Dümmler CEO der Netfonds AG. Für das Jahr 2020 plant das NSI Netfonds Team um Heiko Fassel, Vertrieb, Jörg Behler, Einkauf und Mirko Schmidtner, Finanzen, einen weiteren signifikanten Wachstumsschub. Weitere Informationen zur Netfonds Gruppe und ihren verbundenen Tochterunternehmen finden Sie unter www.netfonds.de. Kontakt Aud Wiese Investor Relations Netfonds AG Heidenkampsweg 73 20097 Hamburg Tel.: +49 - 40 - 822 267 -314 E-Mail: awiese@netfonds.de Über die Netfonds Gruppe Die Netfonds Gruppe ist eine führende Plattform für Administration, Beratung, Transaktionsabwicklung und Regulierung für die deutsche Finanzindustrie. Unter der Marke finfire stellt das Unternehmen seinen Kunden eine webbasierte Technologieplattform zur Verfügung, die es Nutzern aus der Finanzindustrie ermöglicht, Finanzmarkttransaktionen vollumfänglich, sicher und vor allem in jeder Hinsicht konform mit den relevanten MiFID-II-Vorgaben abzuwickeln. Das Angebot ist maßgeschneidert auf vielfältige Anforderungen des Tagesgeschäfts von Fondsgesellschaften, Vermögensverwaltern, Finanzberatern bis hin zu Spezialbanken und Versicherungen. Kunden von Netfonds profitieren somit von der modernsten Softwarelösung am Markt, die den Beratungsprozess deutlich vereinfacht, sicher gestaltet und zielgruppengenaues Produktmarketing ermöglicht. Mit insgesamt 187 Mitarbeitern (Stand 31.12.2018) erzielte das Unternehmen im Jahr 2018 bei Brutto- Konzernumsätzen in Höhe von 93,6 Mio. EUR einen Netto-Konzernumsatz von 20,2 Mio. EUR. Die Aktie der Netfonds AG ist im m:access der Börse München notiert und über XETRA handelbar. --------------------------------------------------------------------------- 04.11.2019 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de --------------------------------------------------------------------------- Sprache: Deutsch Unternehmen: Netfonds AG Heidenkampsweg 73 20097 Hamburg Deutschland Telefon: +49 40 822267 0 E-Mail: info@netfonds.de Internet: www.netfonds.de ISIN: DE000A1MME74 WKN: A1MME7 Börsen: Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt, München (m:access) EQS News ID: 903649 Ende der Mitteilung DGAP News-Service --------------------------------------------------------------------------- 903649 04.11.2019 ISIN DE000A1MME74 AXC0222 2019-11-04/14:48