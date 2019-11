Firmenich, das weltweit größte Parfüm- und Aromaunternehmen in Privatbesitz, gab heute bekannt, dass es eine Vereinbarung zur Gründung eines Joint Ventures mit der MG International Fragrance Company getroffen hat. MG International mit Sitz in der Türkei befindet sich im Besitz der Familie Gülçiçek und ist bekannt für seine kreativen Duftlösungen und seinen erstklassigen Service für mittelständische Kunden in der Türkei, im Nahen Osten, in Osteuropa und Afrika.MG International wurde 1961 von Misel Gülçiçek gegründet, einem Pionier in der Region, der ein einzigartiges Erbe der Duftkompetenz aufbaute, das auf herausragender Kreativität, Gastfreundschaft und Service basiert. MG International betreibt ein erstklassiges, konzeptionelles Kreationszentrum im Großraum Istanbul, in dem Kunden in einer der innovativsten Umgebungen der Riechstoffindustrie weltweit empfangen werden. Das Zentrum enthält außerdem eine hochmoderne, 20.000 Quadratmeter große Produktionsstätte.Patrick Firmenich, Vorstandsvorsitzender von Firmenich, erklärt: "Es ist uns eine Ehre, Misel Gülçiçek und die gesamte MG International Gruppe bei Firmenich willkommen zu heißen, die auf unserer langjährigen Geschäftsbeziehung seit mehr als 50 Jahren aufbauen. Wir teilen die gleiche Leidenschaft für kreative Parfümerien, eine gemeinsame Kultur dauerhafter Beziehungen zu unseren Kunden und dauerhafte Familienwerte in der Sorge für unsere Mitarbeiter und den Planeten.""Als unabhängiges Familienunternehmen, das seit 58 Jahren in Familienbesitz ist, fühlen wir uns geehrt, mit dem weltweit größten privaten Duft- und Aromenunternehmen zusammenzuarbeiten", erklärt Misel Gülçiçek, Gründer und Vorsitzender der MG International Fragrance Company. "Firmenich ist ein echter Branchenführer in den Bereichen Kreativität und verantwortungsbewusstes Wirtschaften; wir freuen uns darauf, unsere Kunstfertigkeit, Innovation und Technologie zu kombinieren, um gemeinsam positive Emotionen zu schaffen."Gilbert Ghostine, CEO von Firmenich, sagt: "Mit unseren gemeinsamen Fähigkeiten werden Firmenich und MG International nun überzeugende Duftlösungen und vorbildlichen Service für regionale und mittelständische lokale Kunden in der Türkei, im Mittleren Osten, in Nordafrika, Osteuropa und in den Ländern in Zentralasien mit dem Suffix '-stan' anbieten. Unsere neue Partnerschaft wird konkurrenzlose Innovation und Technologie mit tiefer lokaler Kundennähe und Konsumentenverständnis verbinden und uns eine starke Lieferkettenbasis für eine schnellere Markteinführung in der gesamten Region bieten.""Wir bringen zwei große Parfümerievermächtnisse zusammen, um das Label MG International 'Made in Turkey' auszubauen", sagt Aslan Gülçiçek, CEO, MG International Fragrance Company. "Unsere gemeinsamen Ressourcen werden uns helfen, kreative und innovative Düfte für Kunden in den Bereichen Luxusparfümerie und Körper- und Haushaltspflege in der Türkei, im Nahen Osten, in Afrika und den angrenzenden Märkten anzubieten."Die Familie Gülçiçek wird weiterhin bedeutender Aktionär von MG International bleiben. Nach dem Abschluss wird MG International als Mitglied der Firmenich-Gruppe unter Beibehaltung des Markennamens auftreten.Die finanziellen Bedingungen der Transaktion wurden nicht bekannt gegeben. Der Abschluss dieser Transaktion bedarf noch der Genehmigung durch die zuständigen Aufsichtsbehörden und wird voraussichtlich Anfang 2020 abgeschlossen sein.Über MG International Fragrance CompanyMG International Fragrance Company bietet Dienstleistungen in über 72 Ländern an und liefert Riechstoffkompositionen und Inhaltsstoffe an fast 4.000 Hersteller weltweit, einschließlich des Inlandmarktes. Mit seiner umweltbewussten Produktion, seiner "Mitarbeiter- und Kundenorientierung" und der produktiven Nutzung von Hochtechnologie legt das Unternehmen, das zu den 1.000 größten Unternehmen in der Türkei gehört, besonderen Wert auf die Arbeit in einer gesunden und sicheren Arbeitsumgebung. www.gulcicek.comÜber FirmenichFirmenich ist das weltweit größte Parfüm- und Aromaunternehmen in Privatbesitz, das 1895 in Genf, in der Schweiz gegründet wurde. Firmenich hat sich der Aufgabe verschrieben, positive Emotionen zu schaffen, um auf natürliche Weise für mehr Wohlbefinden zu sorgen, und hat viele weltbekannte Parfüms und Aromastoffe entwickelt, die tagtäglich mehr als vier Milliarden Verbraucher erfreuen. Das Unternehmen, das für seine erstklassige Forschung und Kreativität sowie seine Führungsposition in der Nachhaltigkeit bekannt ist, investiert jährlich 10 % seines Umsatzes in Forschung und Entwicklung, um das Beste aus der Natur zu erfassen und verantwortungsvoll zu teilen. Firmenich hatte zum Ende Juni 2019 einen Jahresumsatz von 3,9 Milliarden Schweizer Franken. 