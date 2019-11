Für den Erfolg der Elektromobilität braucht es aus Sicht des Kommunalverbandes VKU eine gemeinsame Kraftanstrengung von Politik, Energie- und Automobilwirtschaft. Hauptgeschäftsführerin Katherina Reiche betonte am Montag vor dem "Autogipfel" im Kanzleramt die Bedeutung der Energiewirtschaft. Diese sorge für ein sicheres, stabiles und zunehmend intelligentes Stromnetz sowie eine nachhaltige, bezahlbare Stromversorgung. Entscheidend sei zudem, dass vor allem im urbanen Raum der Ausbau der Netze und der Einsatz digitaler Technologien in den Netzen vorangetrieben werden. "Nur so werden die Stromverteilnetze fit für die neue Energiewelt."

Bei einem "Autogipfel" wollen Politik und die Branche am Montagabend über zentrale Fragen beim Umbruch der deutschen Schlüsselindustrie beraten. An dem Treffen nehmen neben Kanzlerin Angela Merkel (CDU) mehrere Bundesminister, Ministerpräsidenten von "Autoländern" und die Spitzen von Union und SPD teil. Erwartet werden auch die Chefs des Autoverbandes VDA, von Autoherstellern, Zulieferern und Gewerkschaften. Ein großes Thema ist der Ausbau von Ladepunkten für Elektroautos.

Der verkehrspolitische Sprecher des ökologischen Verkehrsclubs VCD, Michael Müller-Görnert, sagte, es reiche nicht, das Auto mit neuen Antrieben und Technologien auszustatten. Das gesamte Verkehrssystem müsse modernisiert werden. "Der eigene Pkw als Standard hat in einer zukunftsgewandten Verkehrspolitik keinen Platz. Zwar könne das Elektroauto ein Teil der Lösung sein. "Für eine umfassende ökologische Verkehrswende braucht es aber mehr: ein attraktives Bus- und Bahnangebot - auch auf dem Land - sowie mehr gut ausgebaute, sichere Radwege."

Der Präsident des Digitalverbandes Bitkom, Achim Berg, sagte, der Elektromotor alleine werde der deutschen Autoindustrie ihre weltweite Spitzenposition nicht sichern. "Wir brauchen intelligente, vernetzte Fahrzeuge, die Staus vermeiden und insbesondere die schwächsten Verkehrsteilnehmer wie Fußgänger und Radfahrer vor Unfällen schützen."/hoe/DP/jha

