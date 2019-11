Die Baader Bank hat die Einstufung für Nemetschek nach Zahlen auf "Hold" mit einem Kursziel von 52,33 Euro belassen. Der Bausoftware-Hersteller wachse aus eigener Kraft weiter so stark wie kein zweiter der Branche, aber die Bewertung spiegele dies bereits wider, schrieb Analyst Knut Woller in einer am Montag vorliegenden Studie. Umsatzseitig habe Nemetschek im dritten Quartal zwar etwas schwächer als am Markt erwartet abgeschnitten, jedoch mit den Margen die Schätzungen übertroffen./ajx/ag Veröffentlichung der Original-Studie: 04.11.2019 / 13:57 / CEST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.11.2019 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CEST Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0096 2019-11-04/15:15

