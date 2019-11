Bottighofen (ots) - Gut geplant ist halb gewonnen - dies gilt vor allem in Sachen Reisen und bei der Wahl der Ferientage. Wer sich bereits am Anfang des Jahres einen Überblick über die Feier- und Brückentage 2020 verschafft und sich diese clever zunutze macht, kann aus den verfügbaren Ferientagen bis zu 70 freie Tage herausholen. Ob Städtetrip oder Badereise, ob nah oder fern - wie sich die freien Tage am besten gestalten lassen, zeigen die Reiseexperten des Hotelbewertungs- und Buchungsportals HolidayCheck.Neujahr (1. Januar): 6 Ferientage - 12 Tage freiDer Arbeitsantritt im neuen Jahr lässt sich dank geschickter Wahl der Ferientage noch um bis zu 12 Tage verschieben. Für ein verlängertes Wochenende mit zwei Ferientagen empfiehlt sich im Januar ein Skiwochenende vor der eigenen Haustüre. Wellness-Hotels mit pistennaher Lage in Skigebieten wie Samnaun oder Flims Laax verbinden Sport und Entspannung für den winterlichen Kurztrip. Sechs freigenommene Tage machen hingegen bereits 12 freie Tage und damit eine längere Reise möglich. Mit Temperaturen von bis zu 21 Grad lässt die Insel Gran Canaria schon im Januar Frühlingsgefühle aufkommen und bildet in Kombination mit ihrer vielfältigen Landschaft ein ideales Reiseziel für Wanderer. Tauchfreunde kommen bei ähnlichen Temperaturen in Ägypten auf ihre Kosten: Die beeindruckende Unterwasserwelt an den Küsten Hurghadas ist nur wenige Flugstunden entfernt.Josefstag (19. März): 4 Ferientage - 9 Tage freiUm den Josefstag herum ist zumindest in acht der 26 Kantone ebenfalls eine längere Reise möglich, da sich hier aus vier Ferientagen neun freie Tage ergeben. Eine Reise nach Dubai verspricht neben hochsommerlichen Temperaturen auch weltberühmte Attraktionen wie das höchste Gebäude der Welt und eine Shopping-Mall, die nicht nur Modeherzen höherschlagen lässt. Aber auch die Ewige Stadt Rom lädt im Frühjahr mit ihrer beeindruckenden Architektur zu einer (Kurz-)Reise durch die Zeit ein. Diverse Shoppingmöglichkeiten wie die Via del Corso und traditionelles italienisches Essen garantieren einen abwechslungsreichen Städtetrip.Ostern (12. April bis 13. April): 4 Ferientage - 9 Tage freiWer dem oft noch tristen Osterwetter in unseren Gefilden entgehen möchte, kann bis zu neun freie Tage auf Teneriffa verbringen. Die spanische Insel beeindruckt mit einem Vulkanmassiv und dem höchsten Berg Spaniens, dem Pico del Teide. Bei angenehmen Temperaturen lassen sich neben den Stränden der Insel auch sehenswerte Ausflugsziele wie der Botanische Garten oder die beeindruckende Felsküste Los Gigantes im Westen der Insel ansteuern. In 24 Kantonen der Schweiz ergeben sich um den Karfreitag herum außerdem noch 16 freie Tage bei nur acht Ferientagen. Die Dominikanische Republik ist dank hochsommerlicher Temperaturen und geringen Niederschlagswerten im April dafür ein ideales Reiseziel. Paradiesische Strände und türkisblaues Meer lassen schon im Frühjahr Karibikträume wahr werden.Tag der Arbeit (1. Mai): 3 Tage freiDie Tage um diesen Feiertag herum lassen sich ebenfalls - je nach Vorliebe - für einen Städtetrip oder eine Wanderreise nutzen. Das lange Wochenende bietet sich zum Beispiel für die Erkundung der vielen Burgen und Kirchen in Prag an. Neben den architektonischen Highlights wie der Karlsbrücke beeindruckt auch das Prager Nachtleben: Ein vielfältiges Angebot an Jazz- und Tanzclubs, Theatern und Konzertsälen lassen hier garantiert keine Langeweile aufkommen. Wen es doch eher in die Natur zieht, für den empfiehlt sich im Mai ein Wanderausflug in die Alpen. Der Gletscherweg Aletsch führt von Bettmerhorn am größten Eisstrom Europas entlang hinunter zur Fiescheralp und bietet eine beeindruckende Aussicht und Natur pur.Christi Auffahrt (21. Mai): 4 Ferientage - 9 Tage freiEine längere Reise ist durch geschickte Auswahl freier Tage wieder im Mai um Christi Himmelfahrt herum möglich. Ganze neun freie Tage lassen sich zum Beispiel für eine Reise auf die griechische Insel Kos nutzen. Bei angenehmen Temperaturen von bis zu 24 Grad lässt sich die Insel aktiv erkunden. Ausflüge zum Plaka Pfauenwald oder dem antiken Heiligtum Asklepieion - dem größten Krankenhaus des antiken Griechenlands -, sind für sich schon eine Reise wert und werden durch entspannte Stunden am Strand abgerundet. Für geübte Wanderer empfiehlt sich außerdem Madeira. Eine besondere Wandererfahrung sind Touren entlang der künstlich angelegten Inselkanäle, auch Levadas genannt, zu eindrucksvollen Wasserfällen oder durch verwunschene Lorbeerwälder.Pfingsten (31. Mai bis 1. Juni): 3 Tage freiWem zur Jahresmitte nach einer kurzen Verschnaufpause ist, kann das verlängerte Pfingstwochenende an der französischen Mittelmeerküste verbringen. Von Saint Tropez über Cannes bis hin zur Insel Porquerolles ist sowohl Glamour als auch erholsame Abgeschiedenheit für einen individuellen Kurztrip geboten. Ebenfalls von mediterranem Klima geprägt und daher Anfang Juni bereits zum Schwimmen geeignet, ist auch der Gardasee in Norditalien eine Reise wert. Das warme und zugleich trockene Wetter ist außerdem die ideale Voraussetzung für einen Ausflug in das nahe gelegene Verona.Fronleichnam (11. Juni): 8 Ferientage - 16 Tage freiAcht Ferientage ergeben um Fronleichnam in 15 Kantonen der Schweiz bereits 16 freie Tage und damit die Gelegenheit für eine Reise ins exotische Malaysia. Die Mischung aus hinduistischen und buddhistischen Tempeln, dichtem Dschungel und modernen Metropolen sorgt für ein einzigartiges Reiseerlebnis im Juni. Für längere Strandferien lohnt sich um diese Jahreszeit eine Reise nach Lanzarote. Die kanarische Insel voller Gegensätze fasziniert mit schwarzen Sandstränden und Lavaformationen, die einen eindrucksvollen Kontrast zu den weißen Häusern und dem türkisblauen Meer bilden.Weihnachten und Silvester (25.und 26. Dezember/31. Dezember und 1. Januar): 4 Ferientage - 9 Tage freiWer sich über die Weihnachtsfeiertage nicht mit winterlichen Temperaturen anfreunden kann, hat die Möglichkeit das Weihnachtsfest und die darauffolgenden Tage an einen wärmeren Ort zu verlegen. Für insgesamt neun freie Tage bieten sich die Monate Dezember und Januar als ideale Reisemonate für Ferien in Florida an. Bei einer geringen Niederschlagsrate, sommerlichen Temperaturen und zahlreichen Events zum Weihnachtsfest, steht einer Reise nach Miami nichts mehr im Wege. Auch wenn die Wahl der Ferientage vor Weihnachten oft nicht mehr ganz so flexibel ist - ein verlängertes Wochenende ist für (fast) jeden möglich. 