In den abgelaufenen drei Monaten bis Ende September hat Berkshire Hathaway das operative Ergebnis auf 7,9 Mrd. US-Dollar gesteigert. Das war rund eine Milliarde mehr als im Vorjahreszeitraum, wie Berkshire Hathaway am Samstag in Omaha mitteilte. Der Nettoüberschuss sank im jüngsten Quartal zwar um 11 Prozent auf 16,5 Mrd. US-Dollar, dieser Kennzahl kann aufgrund nicht getätigter Gewinnmitnahmen aber zu viel Aufmerksamkeit geschenkt werden. Die überschüssigen Cash-Reserven beliefen sich zuletzt auf einen Rekordwert von 128 Mrd. US-Dollar. Was wird wohl Buffetts nächster großer Deal werden?

Technisch kann die Aktie derzeit durch einen Ausbruch über ihren kurzfristigen und seit Dezember bestehenden Abwärtstrend glänzen, das hat kurzfristig Aufwärtspotenzial zurück an die Jahreshochs freigesetzt, darüber dürften schließlich die Verlaufshochs aus 2018 ...

