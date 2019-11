Beaverton, Oregon und Los Angeles (ots/PRNewswire) - Demos am Messestand 1113 veranschaulichen, wie die Digimarc-Plattform im Bereich der intelligenten Kleidung eingesetzt werden kannAdobe MAX, Messestand 1113 - Auf der diesjährigen Adobe®MAX-Konferenz, die vom 4. bis 6. November in Los Angeles stattfindet, präsentiert die DigimarcCorporation (NASDAQ: DMRC) die verschiedenen Anwendungsmöglichkeiten ihrer Digimarc-Plattform, die sämtliche Arten von Medien, darunter auch Kleidungsstücke, in ein "vernetztes Design" transformiert. Digimarc und seine Partner werden im Zuge ihrer Demonstrationen erläutern, wie sehr die Nachfrage nach technologiegeprägtem Design in der Textil- und Werkstoffindustrie steigt. Nach den Angaben der International Data Corporation (IDC)%C2%A0)wird der Markt für "intelligente Kleidung" (3D-Druck-Jacken, smarte Mäntel, vernetzte Kleidung usw.) bis 2024 voraussichtlich den Zielumsatz von 4 Milliarden US-Dollar übertreffen."Mit der Digimarc-Plattform können Designer und Verbrauchermarken sinnvolle Interaktionen schaffen, um tiefere Beziehungen zu Konsumenten aufzubauen und ihre Lieferketten zu optimieren", erklärte Bruce Davis, CEO von Digimarc. "Durch die Zusammenarbeit mit unseren Partnern sind wir in der Lage, Technologien bereitzustellen, die uns in eine modeorientierte Zukunft führen. Verbrauchermarken können ein digitales Erlebnis kreieren und sich so mit ihren Lieferanten und Kunden verbinden."Digimarc wird an seinem Messestand (Nr. 1113) Vorführungen und Produktbeispiele von diversen Partnern zeigen, darunter:- "Vernetzte" Kleider: Digimarc zeigt zwei maßgeschneiderte vernetzteKleidungsstücke, die vom ehemaligen Nike-Designer Edward Harber (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2630221-1&h=2950274694&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2630221-1%26h%3D1933699524%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fedwardharber.com%252F%26a%3DEdward%2BHarber&a=%C2%A0Edward+Harber%C2%A0)entworfen wurden. DieKleider wurden mit einem HP STITCH Dye-Sublimationsdrucker gedrucktund enthalten neben GTINs (Global Trade Identification Numbers)auch einen Digimarc-Barcode mit einzigartiger Seriennummer. DieKleider können mit einem mobilen Gerät gescannt werden, was demVerbraucher nicht nur Zugriff auf Fertigungsinformationen, sondernauch auf zusätzliche Styling-Optionen ermöglicht. DerDigimarc-Barcode ist ein Teil von Link von HP.MAX: Dort, wo man digitale Kreativität und Innovation feiertMAX 2019bringt einige der innovativsten und produktivsten kreativen Genies der Welt unter einem Dach zusammen. Sie werden ihre Geschichten mit mehr als 15.000 Menschen im Los Angeles Convention Center teilen und weitere hunderttausende Gäste werden online dabei sein. Dieses Jahr werden am MAX-Event unter anderem die Musikerin Billie Eilish und Takashi Murakami teilnehmen, der am Eilish-Musikvideo "You should see me in a crown" mitwirkte, sowie Regisseur und Produzent M. Night Shyamalan, der renommierte Fotograf David LaChapelle sowie der visuelle Künstler Shantell Martin. Der mit einem Emmy ausgezeichnete Autor und Komödiant John Mulaney moderiert dieses Jahr die "MAX Sneaks" - eine Vorschau auf die technologischen Innovationen bei Adobe Research. Der Livestream der Konferenz unter max.adobe.com startet am Montag, dem 4. November, um 9:00 (Pazifikzeit; PT) und am Dienstag, dem 5. November, um 10:00 (Pazifikzeit; PT).Informationen zu DigimarcDie Digimarc Corporation (NASDAQ: DMRC) ist Pionier auf dem Gebiet der automatischen Identifizierung von Alltagsgegenständen wie Produktverpackungen und praktisch allen Medien, wie etwa Print-, Bild- und Audiomedien. Die Digimarc-Plattform stellt innovative und umfassende Technologien für die automatische Identifizierung von Gegenständen zur Verfügung, die das Suchen vereinfacht und die Beschaffung von Informationen mit einer unvergleichlichen Zuverlässigkeit, Effizienz und Sicherheit revolutioniert. Digimarc verfügt über ein weltweites Portfolio von mehr als 1.100 erteilten und angemeldeten Patenten. Zu diesen Innovationen gehören modernste Identifikationstechnologien, der Digimarc-Barcode sowie die Software Digimarc Discover® für das Barcode-Scannen und die Bilderkennung, die Teile der bahnbrechenden Plattform sind. Digimarc hat seinen Sitz in Beaverton, Oregon. Die Digimarc-Plattform ermöglicht Anwendungen, die nicht nur Einzelhändlern und Verbrauchermarken, sondern auch nationalen und staatlichen Behörden sowie der Medien- und Unterhaltungsindustrie sowie anderen Branchen zugute kommen. Besuchen Sie unsere Website digimarc.com und folgen Sie uns auf Twitter unter @digimarc, um mehr zum Thema The Barcode of Everything® zu erfahren.Logo - https://mma.prnewswire.com/media/319963/digimarc_Logo.jpgPressekontakt:Gary GrossmanEdelman PR503-471-6868pr@digimarc.comOriginal-Content von: Digimarc Corporation, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/133664/4428693