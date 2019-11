In der letzten Woche haben sowohl der S&P-500 als auch der Nasdaq Composite den Sprung auf neue Rekordniveaus vollzogen und damit auch neue Kaufsignale generiert. Darüber sprechen Jürgen Schmitt und Mick Knauff in der neuen Ausgabe der "Börsenwoche" auf aktienlust.tv. Natürlich werfen die Beiden auch einen Blick auf die neue Börsenwoche, in der viele weitere wichtige Quartalszahlen auf der Agenda stehen. Darüber hinaus gibt es weitere Termine, die Sie sich vormerken sollten. Die Börsen-Ampeln stehen ...

