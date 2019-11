von Klaus Schachinger, Euro am SonntagFinanzvorstand Wolfgang Schäfer geht davon aus, dass "sich die weltweite Produktion von Pkw und leichten Nutzfahrzeugen in den kommenden fünf Jahren nicht wesentlich beleben wird". Der DAX-Konzern, an dem die Unternehmerfamilie Schaeffler 46 Prozent der Anteile hält, schreibt beim ...

Den vollständigen Artikel lesen ...