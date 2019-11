Die Analysten der Raiffeisen Centrobank (RCB) haben ihr Kursziel für die Titel des heimischen Kranherstellers Palfinger von 26,5 auf 28,0 erhöht. Das "Hold"-Anlagevotum wurde hingegen bestätigt.

Das Unternehmen habe solide Drittquartalszahlen vorgelegt und damit den Ausblick auf neue Rekordwerte bei Umsatz und EBIT für das Gesamtjahr untermauert, schreibt der RCB-Experte Markus Remis.

Der Analyst verweist allerdings auch auf vorsichtigere Erwartungen im Kranwagen-Segment. Palfinger gab hierbei nur eine flach ansteigende Kurve der Auftragseingänge an. Beim Schiffskrangeschäft des Konzerns dürften sich die Restrukturierungsmaßnahmen hingegen bezahlt machen. Remis streicht hier vor allem die hohen Auftragseingänge hervor.

Beim Gewinn je Aktie prognostiziert die RCB für heuer 2,15 Euro sowie 2,14 Euro für 2020 und 2,30 Euro für 2021. Die Dividendenschätzung je Titel beläuft sich auf 0,71 Euro für 2019.

Am Montagnachmittag notierten die Palfinger-Aktien an der Wiener Börse mit plus 4,52 Prozent bei 26,6 Euro.

