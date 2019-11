Frankfurt (ots) - Fußball für die Kleinsten aus EnglandWährend Deutschlands Fußball die Gründe für den fehlenden Nachwuchs diskutiert, beginnt ein erfolgreiches Franchisesystem aus England die heimische Sportlandschaft zu bereichern. Im Fokus stehen Kinder zwischen 18 Monaten und sieben Jahren. Die gelebte Vision von Little Kickers: weltweiter Marktführer im Vorschulfußball. Praktischerweise kann gleichzeitig Englisch gelernt werden.Auch wenn es im Vordergrund primär um die Lust an der Bewegung und den Spaß der Kleinen geht, ist doch die positive besetzte Hinführung zum Sport, im Konkreten zum Fußball, das Geschäft von Little Kickers, die nun neu nach Deutschland kommen.Das mehrfach in England und Kanada ausgezeichnet Franchise-System will diese Erfahrung "für so viele Vorschulkinder wie möglich realisieren", so die Gründerin des Systems Christine Stanschus, die mit Little Kickers heute bereits auf sechs Kontinenten tätig ist. Damit ist Little Kickers schon heute der größte Anbieter von Fußball-Klassen im Vorschulalter weltweit. Jede Woche nehmen über 70.000 Kinder an einem Training teil.Geschichte der Little KickersPrimär erfolgte das beeindruckende Wachstum aufgrund von Empfehlungsmarketing. Der Großteil der Franchisepartner hat das System ursprünglich als Kunde oder Trainer von Little Kickers kennen gelernt. Der Fokus lag in der Vergangenheit weniger auf der Franchisenehmer-Akquisition sondern auf organischen Wachstum. Letztes Jahr wurde die Entscheidung getroffen, strategisch weiter zu expandieren und in manchen Märkten prioritär aktiv zu werden.Auch auf Deutschland fiel diese Wahl, weil hier eine große Anzahl von gut ausgebildeten, gesundheitsbewussten Eltern leben, die ihren Kindern den besten Start ins Leben ermöglichen wollen. Gleichzeitig gibt es in Deutschland großes nationales Interesse am Thema Fußball, und für die Allerkleinsten keine oder wenige Angebote. Vor allem solche, wo Sport und Spaß gleichermaßen Gewicht haben und zusätzlich auch die Kombination mit Englischlernen ermöglicht wird.Untersuchungen zeigen: wenn Kinder bereits im Kleinkindalter Freude an körperlicher Bewegung entwickeln und eine positive Einführung in den Sport erleben, sind sie als Jugendliche und auch Erwachsene fähiger, ein aktives Leben zu führen.Facts & Figures- Gründung: im Jahr 2002 in England- Jährlicher Umsatz: $30Mio- Anzahl Franchisepartner: über 330, in 32 Ländern weltweit- Mitarbeiter-Anzahl: Zentral 15, weltweit inkl. Trainer etc. über 3.000 Ziele DeutschlandKonkret ist das Ziel, bis Jahresende 2020 in Frankfurt, Berlin, München, Stuttgart, Hamburg, Köln, Düsseldorf und Dresden die ersten zehn Franchisepartner Deutschlands zu gewinnen.Franchisepartner mit Lust zum Zug aufs Tor aber in Balance...Die überschaubare Einstiegsgebühr von EUR15.000 und ca. 25 Stunden wöchentlicher Zeitaufwand könnten wohl für viele an Sport und Kindern interessierten Menschen mit Lust auf einen Chefsessel anziehend wirken. Zumal von der Gründerin auch Themen wie Work-Balance aktiv angesprochen werden.Es werden keine akademischen Grade verlangt, es sind keine Altersgrenzen definiert, sondern es werden Partner gesucht, die - Originalton: "gerne und hart arbeiten wollen, gute Kommunikatoren sind und auch eine gewisse IT-Affinität mitbringen". Alles andere wird vom System selbst geschult. Bestehende Partner kommen aus allen Bereichen wie Fußball-Coaches, aus dem Management, der Beratung, HR, Versicherungen und Bankgeschäft, Marketing u.v.m. Das, was diese Partner mit verschiedenem Background verbindet ist die Begeisterung, Vorschulkinder in die Welt des Fußballs einzuführen und Teamplayer zu sein.50% Frauen als PartnerUngefähr 50% der Franchisepartner sind übrigens Frauen.Zitat der Gründerin, Christine Stanschus: "Es sind vor allem drei Dinge, die den exzellenten Ruf von Little Kickers gefördert haben: Die erstklassige Betriebsinfrastruktur, die begeisterten Franchisepartner und die starke Marke. Damit haben wir es schon heute geschafft, Tausenden von Kindern auf der ganzen Welt eine unterhaltsame, positive Einführung in den Sport und eine Liebe zu körperlicher Aktivität zu bieten, die ihnen ein Leben lang erhalten bleibt. Während wir einen guten, gesunden und gemeinsamen Alltag verbringen, wächst das Geschäft und wir schaffen ein wirklich lebensveränderndes Geschäft für alle Beteiligten."Kontakt:Cox Orange Marketing & PRCarina FelzmannTel: 0043-1-895 56 11Mail:felzmann@cox-orange.atOriginal-Content von: Cox Orange Marketing & PR e.U., übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/137921/4428718