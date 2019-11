=== *** 02:45 CN/Einkaufsmanagerindex Dienstleistungen Caixin *** 04:30 AU/Reserve Bank of Australia, Ergebnis der Sitzung des geldpolitischen Rats 06:30 DE/Hellofresh SE, ausführliches Ergebnis 3Q, Berlin *** 07:00 DE/Vonovia SE, Ergebnis 9 Monate (07:30 Telefonkonferenz für Agenturen, 09:30 Presse- *** 07:00 DE/Evonik Industries AG, Ergebnis 3Q, Essen 07:00 NL/DSM NV, Ergebnis 3Q, Heerlen 07:00 JP/Suzuki Motor Corp, Ergebnis 1H, Hamamatsu 07:25 DE/Pfeiffer Vacuum Technology AG, Ergebnis 3Q, Aßlar *** 07:30 DE/Hugo Boss AG, ausführliches Ergebnis 3Q, Metzingen *** 07:30 ES/Siemens Gamesa Renewable Energy SA, Jahresergebnis 07:30 DE/SGL Carbon SE, Ergebnis 9 Monate, Wiesbaden *** 07:35 ES/Telefonica SA, Ergebnis 3Q, Madrid *** 08:00 DE/Schaeffler AG, Ergebnis 3Q, Herzogenaurach *** 08:00 GB/Imperial Brands plc, Jahresergebnis, Bristol 08:00 GB/Associated British Foods plc (AB Foods), Jahresergebnis, London *** 10:00 DE/Bundesverfassungsgericht (BVerfG), Urteil zu Hartz-IV-Sanktionen, Karlsruhe *** 10:30 GB/Einkaufsmanagerindex nicht-verarbeitendes Gewerbe Oktober PROGNOSE: 49,0 zuvor: 49,5 10:30 DE/Ökologischer Verkehrsclub VCD und Heinrich-Böll- Stiftung, Vorstellung "Mobilitätsatlas 2019 - Daten und Fakten zur Verkehrswende", Berlin *** 11:00 EU/Erzeugerpreise September Eurozone PROGNOSE: +0,1% gg Vm/-1,2% gg Vj zuvor: -0,5% gg Vm/-0,8% gg Vj 11:00 DE/Bundeswirtschaftsminister Altmaier, Bundesverkehrsminister Scheuer, PK Stakeholder- Konferenz zur nationalen Wasserstoffstrategie, Berlin *** 11:30 EU/EZB, Zuteilung Haupt-Refi-Tender 11:30 DE/Zuteilung Aufstockung inflationsindexierte Bundesanleihe 2030 mit Kupon von 0,50% über 0,5 Mrd *** 13:20 IT/Intesa Sanpaolo SpA, Ergebnis 3Q, Turin *** 14:30 US/Handelsbilanz September PROGNOSE: -52,20 Mrd USD zuvor: -54,90 Mrd USD *** 15:45 US/Einkaufsmanagerindex Service Markit Oktober (2. Veröffentlichung) PROGNOSE: k.A. 1.Veröff.: 51,0 zuvor: 50,9 *** 16:00 US/ISM-Index nicht-verarbeitendes Gewerbe Oktober PROGNOSE: 53,5 Punkte zuvor: 52,6 Punkte 18:40 US/Fed, Rede von Dallas-Fed-Präsident Kaplan (2019 nicht stimmberechtigt im FOMC) beim The Real Estate Council, Dallas 22:30 US/Rohöllagerbestandsdaten (Woche) des privaten American Petroleum Institute (API) 23:50 US/Fed, Rede von Minneapolis-Fed-Präsident Kashkari (2019 nicht stimmberechtigt im FOMC) bei der Thrivent Financial Business Development Conference, ===

- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich einzeilige Flash-Headlines gesendet werden

- Termine ohne Uhrzeit stehen im Laufe des Tages an

- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland

- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit

November 04, 2019 09:36 ET (14:36 GMT)

