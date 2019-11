BALTIMORE (dpa-AFX) - Der Sportartikelhersteller Under Armour wird mit Blick auf den Umsatz für das Gesamtjahr pessimistischer. Statt eines Umsatzwachstums von 3 bis 4 Prozent rechnet der US-Konzern jetzt nur noch mit einem Anstieg um 2 Prozent, wie er am Montag in Baltimore mitteilte. Beim operativen Gewinn erwartet der Konkurrent von Adidas und Puma nun allerdings das obere Ende der angepeilten Spanne von 230 bis 235 Millionen US-Dollar. Am Finanzmarkt kamen die Nachrichten aber schlecht an. Im vorbörslichen US-Handel verlor die Under-Armour-Aktie zwölf Prozent.

Das Nordamerika-Geschäft schwächelt demnach weiter, beim internationalen Geschäft wirken sich Währungseffekte negativ aus. Deshalb setzte Under Armour im dritten Quartal weniger um als noch vor einem Jahr. Die Erlöse gingen insgesamt rund ein Prozent auf 1,4 Milliarden Dollar zurück, hieß es. Ohne Währungseffekte stagnierte der Umsatz. Trotz des Rückgangs übertraf Under Armour damit die Erwartungen der optimistischsten Bloomberg-Analysten.

Vor allem in Nordamerika setzte der Konzern in den Monaten Juli und September weniger um. Analysten hatten aber einen noch größeren Rückgang erwartet. Das internationale Geschäft zog zwar an, steuert aber insgesamt nur ein Viertel der Erlöse bei. Unterm Strich blieb ein Gewinn von 102 Millionen Dollar und damit 36 Prozent mehr als noch ein Jahr zuvor. Im zweite Quartal hatte unter dem Strich noch ein Verlust von 17,3 Millionen Dollar gestanden./knd/stw/jha/he

ISIN US9043111072

