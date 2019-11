Weitere Videos finden Sie unter: https://www.deraktionaer.tv Viola Grebe blickt in dieser Sendung auf die meistgehandelten Werte beim Onlinebroker Flatex. Welche Aktien werden aktuell am häufigsten gekauft und welche verkauft. Zudem erfahren Sie warum einige dieser Werte heute im Fokus stehen. Unter den Käufen findet sich heute beispielsweise Nel wieder. In dieser Woche findet in Berlin die Stakeholder-Konferenz zur Nationalen Wasserstoffstrategie statt. Hier dürfte vor allem der Wasserstoff im Fokus stehen, der aus erneuerbaren Energien gewonnen werden kann. Dadurch könnte die Nel-Aktie neuen Rückenwind erhalten. Bei den Verkäufen steht Siemens Healthineers auf dem fünften Platz. Der Medizintechnikkonzern hat heute Zahlen vorgelegt und einen Gewinnsprung verzeichnet. Die eigenen Profitabilitätsziele wurden aber leicht verfehlt.