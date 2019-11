Corvus Gold hat Bohrergebnisse für das bisher wenig explorierte Ziel "Cat Hill" auf dem North Bullfrog-Projekt veröffentlicht. Man traf auf überraschend hochgradiges Gestein. Hier könnte ein neues Goldadern-System stecken.

Treffer abseits der Ressource

23 Mio. Dollar hat Corvus Gold (1,90 CAD | 1,31 Euro; CA2210131058) jüngst bei Investoren eingesammelt. Damit will man auf seinen Gold-Projekten Mother Lode und North Bullfrog in Nevada nun Vollgas geben und die bestehenden Ressourcen in Höhe von zusammen 3,6 Mio. Unzen Gold weiter vergößern. Schon vor Abschluss dieser Maßnahme aber hat man Bohrungen unternommen und dabei das Zielgebiet "Cat Hill" auf der North Bullfrog-Liegenschaft ins Visier genommen. Dort war man bisher nur bei einigen wenige Explorationsarbeiten auf niedriggradiges Gestein gestoßen. Nichts, was einen Abbau in der Zukunft rechtfetrigen würde. Doch die jüngsten Bohrergebnisse lassen aufhorchen. So traf man unter anderem 1,02 g/t Gold über 21,3 Meter, inklusive eines Abschnitts mit 2,47 g/t Gold über 4,57 Meter (alle Details). ...

