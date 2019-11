Eifelhöhen-Klinik AG: Tochtergesellschaft Eifelhöhen-Klinik Marmagen GmbH stellt Insolvenzantrag DGAP-Ad-hoc: Eifelhöhen-Klinik AG / Schlagwort(e): Sonstiges Eifelhöhen-Klinik AG: Tochtergesellschaft Eifelhöhen-Klinik Marmagen GmbH stellt Insolvenzantrag 04.11.2019 / 16:40 CET/CEST Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. --------------------------------------------------------------------------- Tochtergesellschaft Eifelhöhen-Klinik Marmagen GmbH stellt Insolvenzantrag Die Geschäftsführung der Eifelhöhen-Klinik Marmagen GmbH, einer rechtlich eigenständigen 100%-Tochtergesellschaft der Eifelhöhen-Klinik AG, hat heute - trotz derzeit hinreichender Liquidität - Antrag auf Eröffnung des Insolvenzverfahrens wegen Wegfalls einer positiven Fortführungsprognose gestellt. Vorausgegangen war am 31.10.2019 der Erlass einer Ordnungsverfügung der Eifelgemeinde Nettersheim, die die vorläufige Einstellung des Klinikbetriebs angeordnet hatte. Die übrigen Klinikstandorte der Eifelhöhenklinik AG, die ebenfalls als eigenständige Gesellschaften betrieben werden, sind vom Insolvenzantrag der Eifelhöhen-Klinik Marmagen GmbH grundsätzlich nicht betroffen. Gleiches gilt für die als Holding fungierende Eifelhöhenklinik Aktiengesellschaft. Nicht auszuschließen ist jedoch, dass es dort unter anderem zu einer Berichtigung im Jahresabschluss 2019 auf den Beteiligungswert der Eifelhöhen-Klinik Marmagen GmbH in Höhe von derzeit 1,5 Mio. Euro kommen könnte. Dr. Markus-Michael Küthmann Vorstandsvorsitzender Dipl.-Oec. Lothar Lotzkat Vorstand --------------------------------------------------------------------------- 04.11.2019 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de --------------------------------------------------------------------------- Sprache: Deutsch Unternehmen: Eifelhöhen-Klinik AG Graurheindorfer Str. 137 53117 Bonn Deutschland Telefon: 0228 967782-0 Fax: 0228 967782-49 E-Mail: ir@eifelhoehen-klinik.ag Internet: www.eifelhoehen-klinik.ag ISIN: DE0005653604 WKN: 565360 Börsen: Regulierter Markt in Düsseldorf; Freiverkehr in Berlin, Frankfurt, Stuttgart EQS News ID: 903739 Ende der Mitteilung DGAP News-Service --------------------------------------------------------------------------- 903739 04.11.2019 CET/CEST ISIN DE0005653604 AXC0267 2019-11-04/16:40