Der Eurokurs ist am Montag leicht gesunken. Am Nachmittag kostete die Gemeinschaftswährung 1,1153 US-Dollar. Am Morgen war sie noch bis auf 1,1175 Dollar gestiegen. Die Europäische Zentralbank (EZB) setzte den Referenzkurs auf 1,1158 (Freitag: 1,1139) Dollar fest. Der Dollar kostete damit 0,8962 (0,8978) Euro.

Schwache Daten aus der spanischen Industrie belasteten den Euro ein wenig. Der von Markit erhobene Einkaufsmanagerindex war auf den niedrigsten Stand seit sechseinhalb Jahren gesunken. Allerdings fiel der entsprechende Index für die gesamte Eurozone laut einer zweiten Schätzung etwas besser als erwartet aus. Er signalisiert aber weiter einen merklichen Rückgang der Aktivitäten der Industrie.

"Wachstumssorgen werden nicht verdrängt", kommentierte Ulrich Wortberg, Analyst bei der Landesbank Hessen-Thüringen (Helaba). Die Europäische Zentralbank dürfte sich in ihrem Lockerungskurs bestätigt sehen.

Die wachsende Zuversicht mit Blick auf den Handelsstreit zwischen den USA und China belastete als sicher geltende Währungen wie den japanischen Yen und den Schweizer Franken. Für Optimismus sorgten entsprechende Äußerungen von US-Handelsminister Wilbur Ross und US-Präsident Donald Trump vom Wochenende. Laut dem US-Handelsminister könnten außerdem Strafzölle auf Autoimporte aus Europa und Asien vermieden werden.

Deutliche Kursgewinne verbuchte der südafrikanische Rand. Auslöser war eine Entscheidung der Ratingagentur Moody's vom späten Freitagabend. Die Bonitätsprüfer hatten darauf verzichtet, die Kreditwürdigkeit des Landes auf "Ramsch" abzustufen. Moody's ist damit weiterhin die letzte der großen Ratingagenturen, die eine Bewertung über "Ramsch" vergibt.

Zu anderen wichtigen Währungen legte die EZB die Referenzkurse für einen Euro auf 0,86368 (0,86008) britische Pfund, 120,93 (120,43) japanische Yen und 1,1021 (1,1012) Schweizer Franken fest. Die Feinunze Gold (31,1 Gramm) wurde am Nachmittag in London mit 1510 Dollar gehandelt. Das waren knapp fünf Dollar weniger als am Vortag./jsl/he

ISIN EU0009652759

AXC0268 2019-11-04/16:41