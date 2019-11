DAS/ DIE FOLGENDE(N) INSTRUMENT(E) IST/ SIND AB SOFORT AUSGESETZT:



THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ ARE SUSPENDED WITH IMMEDIATE EFFECT:



INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN BIS/UNTIL

BRAZIL 04/34 BRIN US105756BB58 05.11.2019 HZE/EOT

BRAZIL 16/47 BRIE US105756BY51 05.11.2019 HZE/EOT

BRAZIL 09/41 US105756BR01 05.11.2019 HZE/EOT

BRAZIL 14/45 US105756BW95 05.11.2019 HZE/EOT

BRAZIL 00/30 BRIV US105756AL40 05.11.2019 HZE/EOT

BRAZIL 06/37 US105756BK57 05.11.2019 HZE/EOT

BRAZIL 97/27 BRIM US105756AE07 05.11.2019 HZE/EOT