Die führende Terminbörse für Kryptowährungen fügt USDT-Futures-Trading mit Paarungen wie unter anderem BTC, ETH und EOS hinzu

VALLETTA, Malta, Nov. 04, 2019, die größte Futures-Börse für Kryptowährungen, gab heute die Einführung von USDT-Futures-Trading, einem linearen Terminkontrakt, bekannt. Angeboten als virtuelles Derivatprodukt, das in USDT notiert und abgewickelt wird, hat jeder Kontrakt den Nennwert eines festgelegten Betrags von digitalen Token. Trader können Long- oder Short-Positionen eröffnen, um jeweils vom Steigen oder Fallen des Preises einer Kryptowährung zu profitieren. OKEx bietet ein breiteres Derivate-Portfolio mit einer größeren Vielfalt von zugrunde liegenden Währungen und umfassenderer Funktionalität, um die Trading-Bedürfnisse von Benutzern zu erfüllen.

Wichtige Merkmale:

Linearer Kontrakt - ohne Notwendigkeit, das Margenrisiko von inversen Kontrakten abzusichern

Hebel: 1-100x

Unterstützte Paare: BTC, EOS, ETH, LTC, BCH, XRP, ETC, BSV, TRX

Trading-Zeiten: rund um die Uhr, 7 Tage die Woche

Täglicher Ausgleich

Einige der Vorteile:

Effizienz und geringe Kosten - handeln Sie, ohne zwischen Kryptowährungen wechseln zu müssen

Vergleichsweise stabil - reduzieren Sie die Risiken, die durch die Preisschwankungen der Sicherheit für Terminkontrakte entstehen, und erhalten Sie einfachere Berechnungen.

Intuitives Trading-Erlebnis - ähnlich wie Spot-Trading, mit der Hinzufügung von Leverage; macht es einfacher für Benutzer, das Trading-System zu erlernen.

"Meistens sind Benutzer nicht gewillt, Altcoins als Sicherheit zu halten, und sie finden außerdem inverse Kontrakte selbst schwierig zu verstehen. Wir denken, dass dieser lineare Kontrakt vielen neuen Retail-Tradern eine Tür öffnen wird", sagte Lennix Lai, Financial Market Director bei OKEx. "Bei OKEx haben wir eine sichere, zuverlässige und stabile Umgebung für den Handel von Kryptowährungen geschaffen und möchten neue Services basierend auf den Interessen unserer Kunden anbieten. Wir werden weiterhin Stablecoin-basierte Derivate untersuchen und hinzufügen, um ein einfacheres Hedging-Instrument für Trader zu bieten, die ihre Gewinne und Verluste normalerweise in USD verbuchen."

USDT-Terminkontrakte werden am 14. November 2019 eingeführt und die Simulation wird am 5. November 2019 beginnen. USDT Perpetual Swap wird am 9. Dezember 2019 eingeführt und die Simulation wird am 30. November 2019 beginnen.