Evotec SE (ISIN: DE0005664809) am 30.10. einen Schritt , am nächsten Tag schon wieder einen - kleineren - Schritt zurück Die Aktie begleitet seit geraumer Zeit immer wieder die Diskussion um die in der Summe relativ hohe Shortposition, die an Evotec gehalten wird - insbesondere da nur Positionen ab 0,50% meldepflichtig sind. Meldepflichtig waren am 01.11.2019 insgesamt noch 9,51 % der Aktien der Evotec SE als leer verkauft gemeldet, Wellington meldete an den Tagen zuvor geringere Leerverkaufsbestände, wir dachten ein Rückzugssignal der Shorties ausmachen zu können, aber für den 31.10. meldete ...

Den vollständigen Artikel lesen ...