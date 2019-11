ABO Wind AG: Wandlung von Anleihen stärkt Eigenkapital um 6,4 Millionen Euro DGAP-News: ABO Wind AG / Schlagwort(e): Anleihe/Anleiheemission ABO Wind AG: Wandlung von Anleihen stärkt Eigenkapital um 6,4 Millionen Euro 04.11.2019 / 17:27 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. --------------------------------------------------------------------------- * 425.193 Anleihen in Aktien gewandelt * Marktkapitalisierung steigt auf 130 Millionen Euro, Streubesitz auf 25 Prozent Die jüngste Emission von Wandelanleihen der ABO Wind AG hat das Eigenkapital der Gesellschaft um rund 6,4 Millionen Euro gestärkt. Mehr als die Hälfte der 2018 und 2019 gezeichneten Anleihen ist im vergangenen Monat gewandelt worden. Die Aktien wurden bereits in die Depots der Anleger eingebucht. Die Zahl der Aktien der ABO Wind AG ist damit um 425.193 Stück gestiegen auf nunmehr 8.070.893 Aktien. Beim aktuellen Börsenkurs von 16 Euro je Aktie beträgt die Marktkapitalisierung der ABO Wind aktuell knapp 130 Millionen Euro. Da die Familien der Unternehmensgründer sich nicht an der Kapitalerhöhung beteiligten, ist der Streubesitz gestiegen auf 25 Prozent. Die Familien Ahn und Bockholt halten nunmehr jeweils rund 30 Prozent der Aktien, der Frankfurter Energiedienstleister Mainova AG hält zehn Prozent und die Baden-Württembergische Versorgungsanstalt für Ärzte, Zahnärzte und Tierärzte fünf Prozent. Die nicht gewandelten Anleihen werden im Mai 2020 zur Rückzahlung fällig. --------------------------------------------------------------------------- 04.11.2019 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de --------------------------------------------------------------------------- 903793 04.11.2019 ISIN DE0005760029 AXC0283 2019-11-04/17:28