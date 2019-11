Wirtschafts- und Finanztermine bis Montag, den 18. November:

DIENSTAG, DEN 5. NOVEMBER 2019

TERMINE UNTERNEHMEN

07:00 CHE: Adecco, Q3-Zahlen

07:00 DEU: Evonik,Q3-Zahlen

07:00 DEU: Vonovia, Q3-Zahlen (9.30 h Call)

07:00 NLD: DSM, Q3-Zahlen

07:00 JPN: Suzuki Halbjahreszahlen

07:30 DEU: Hugo Boss, Q3-Zahlen (endgültig)

07:30 DEU: Pfeiffer Vacuum, Q3-Zahlen

07:30 DEU: SGL Carbon, Q3-Zahlen (endgültig)

07:30 ESP: Siemens Gamesa, Q4-Zahlen

07:30 ESP: Telefonica, Q3-Zahlen

08:00 DEU: Schaeffler, Q3-Zahlen

08:00 GBR: AB Foods, Q4-Zahlen

08:00 GBR: Imperial Brands Q4-Zahlen

09:00 ESP: Endesa, Q3-Zahlen

17:45 DEU: Alstria Office Reit AG, Q3-Zahlen

TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

DEU: Hellofresh, Q3-Zahlen (detailliert)

ITA: Intesa Sanpaolo, Q3-Zahlen

TERMINE KONJUNKTUR

02:45 CHN: Caixin Einkaufsmanagerindex Dienste, 10/19

09:30 AUT: Pk der Organisation erdölexportierender Länder (Opec) zum aktuellen "World Oil Outlook"

10:30 GBR: PMI Dienste 10/19

11:00 EUR: Erzeugerpreise 09/19

14:30 USA: Handelsbilanz 09/19

15:45 USA: Markit PMI Service 10/19 (2. Veröffentlichung)

16:00 USA: ISM-Index Dienstleistungen 10/19

SONSTIGE TERMINE

09:00 DEU: BGH klärt in zwei Fällen: Können Autokäufer ihren Darlehensvertrag mit der Bank noch Jahre später widerrufen?

10:00 DEU: Bundesverfassungsgericht verkündet Urteil zur Rechtmäßigkeit von Hartz-IV-Sanktionen

MITTWOCH, DEN 6. NOVEMBER 2019

TERMINE UNTERNEHMEN

07:00 CHE: Barry Callebaut, Jahreszahlen

07:00 DEU: Brenntag, Q3-Zahlen (Call 14.00 h)

07:00 DEU: Fraport, Q3-Zahlen (Pk 10.30 h)

07:00 DEU: Norma, Q3-Zahlen

07:00 FRA: Alstom, Halbjahreszahlen

07:00 FRA: Societe Generale, Q3-Zahlen

07:00 NLD: Ahold Delhaize, Q3-Zahlen

07:30 AUT: Voestalpine, Q2-Zahlen

07:30 DEU: Adidas, Q3-Zahlen (Call 10.00 h)

07:30 DEU: BMW, Q3-Zahlen (10.00 Call)

07:30 DEU: Elringklinger, Q3-Zahlen

07:30 DEU: Heidelberger Druckmaschinen, Q2-Zahlen (Call 10.00 h)

07:30 DEU: Axel Springer, Q3-Zahlen

07:30 DEU: Hannover Rück Q3-Zahlen (Call 8.00 h)

07:30 DEU: Wirecard, Q3-Zahlen

07:30 GBR: Dialog Semiconductor, Q3-Zahlen (Call 8.30 h)

07:30 DEU: Elmos Semiconductor, Q3-Zahlen

08:00 AUT: Verbund, Q3-Zahlen

08:00 GBR: Marks & Spencer, Halbjahreszahlen

08:00 LUX: RTL, Q3-Zahlen

08:00 DEU: TLG Immobilien, Q3-Zahlen

09:00 DEU: Bertelsmann, Q3-Zahlen

10:00 DEU: Chemieverband VCI Pk zur Branchenkonjunktur Q3/2019

10:00 DEU: VDMA Maschinenbau Auftragseingang 09/10

17:50 FRA: Axa, Q3-Umsatz

18:00 DEU: Freenet, Q3-Zahlen

22:05 USA: Qualcomm, Q4-Zahlen

22:05 USA: Fox Corp, Q3-Zahlen

22:30 USA: Liberty Global, Q3-Zahlen

TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

AUT: Andritz, Q3-Zahlen

DEU: KfW, Q3-Zahlen

DEU: Süss Microtec, Q3-Zahlen

CHE: Swiss Life, Q3 Interim Statement

ITA: Banca Montei dei Paschi di Siena, Q3-Zahlen

TERMINE KONJUNKTUR

01:30 JPN: Jibun Bank PMI Dienste 10/19 (endgültig)

08:00 DEU: Auftragseingang Industrie 09/19

09:00 ESP: Industrieproduktion 09/19

10:00 EUR: Konferenz zur EZB-Bankenaufsicht unter anderem mit EZB-Vizepräsident Luis de Guindos und dem Chef der EZB-Bankenaufsicht, Andrea Enria

09:45 ITA: Markit PMI Dienste 10/19

09:50 FRA: Markit PMI Dienste 10/19 (2. Veröffentlichung)

09:55 DEU: Markit PMI Dienste 10/19 (2. Veröffentlichung)

10:00 EUR: Markit PMI Dienste 10/19 (2. Veröffentlichung)

11:00 EUR: Einzelhandelsumsatz 09/19

14:30 USA: Produktivität Q3/19

14:30 USA: Lohnstückkosten Q3/19

16:30 USA: Energieministerium, Ölbericht (Woche)

18:00 DEU: rwi-Dialog über das Jahresgutachten 2019-2020 des Sachverständigenrates zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung

SONSTIGE TERMINE

10:30 DEU: Fortsetzung Zivilprozess um die Übernahme der Postbank durch die Deutsche Bank

13:00 DEU: Erster Tag des Automobilwoche Kongresses 2019 unter anderem mit mit Audi-Chef Bram Schot

16:00 DEU: Jahrestagung des Bundes Ökologische Lebensmittelwirtschaft e.V. (BÖLW)

DONNERSTAG, DEN 7. NOVEMBER 2019

TERMINE UNTERNEHMEN

06:45 CHE: Zurich Insurance, Update 9Monatszahlen

07:00 DEU: Deutsche Telekom, Q3-Zahlen

07:00 DEU: HeidelbergCement, Q3-Zahlen (Call 10.00 h)

07:00 DEU: Commerzbank, Q3-Zahlen (endgültig) (10.30 h Call)

07:00 DEU: Siemens, Jahreszahlen (Pk 9.00 h))

07:00 DUE: SMA Solar, 9Monatszahlen

07:00 DEU: Hamborner Reit, Q3-Zahlen

07:00 DEU: Wacker Neuson, Q3-Zahlen

07:00 DEU: Lufthansa, Q3-Zahlen (Call 11.00 h)

07:00 DEU: Stratec, Q3-Zahlen

07:00 DEU: GFT Technologies, Q3-Zahlen

07:00 AUT: S&T, Q3-Zahlen

07:00 BEL: Solvay, Q3-Zahlen

07:00 ITA: UniCredit, Q3-Zahlen

07:00 LUX: ArcelorMittal, Q3-Zahlen

07:00 JPN: Toyota Motor, Q2-Zahlen

07:30 DEU: Rheinmetall, Q3-Zahlen

07:30 DEU: Dürr AG, Q3-Zahlen

07:30 DEU: Munich Re, Q3-Zahlen (endgültig) (Call 9.00 h)

07:30 DEU: Fielmann, Q3-Zahlen

07:30 DEU: Lufthansa, Q3-Zahlen

07:30 DEU: Scout24, Q3-Zahlen

07:30 DEU: Koenig & Bauer AG, Q3-Zahlen

07:30 DEU: Aurelius, Q3-Zahlen

07:30 DEU: Deutz, Q3-Zahlen

07:30 SWE: Skanska, Q3-Zahlen

07:30 DEU: ProSiebenSat.1, Q3-Zahlen ((8.15 h Call)

07:30 DEU: Xing, Q3-Zahlen

07:30 DEU: Jungheinrich, Q3-Zahlen

07:30 DEU: Westwing Group, Q3-Zahlen

07:30 ITA: Assicurazioni Generali, Q3-Zahlen

07:45 DEU: Compugroup Medical, Q3-Zahlen

08:00 DEU: PNE Wind, Q3-Zahlen

08:00 DEU: Progress-Werk Oberkirch (PWO), 9Monatszahlen

08:00 GBR: National Grid, Halbjahreszahlen

08:00 GBR: Sainsbury, Halbjahreszahlen

08:00 GBR: Tate & Lyle, Halbjahreszahlen

08:30 DEU: BayWa, Q3-Zahlen (Call 10.30 h)

08:45 DEU: SLM Solutions, 9Monatszahlen

22:05 USA: Walt Disney, Q4-Zahlen

22:15 USA: News Corp, Q1-Zahlen

TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

CHE: SGS, Investor Day (bis 9.11.), Taiwan

DEU: Hawesko, Q3-Zahlen

DEU: Deutsche Bahn, außerordentliche AR-Sitzung

DNK: Vestas, Q3-Zahlen

ESP: ACS, Q3-Zahlen

ESP: Amadeus IT, Q3-Zahlen

FRA: Legrand, Q3-Zahlen, Limoges

FRA: Sodexo, Jahreszahlen

FRA: Engie, Q3-Zahlen

FRA: Veolia Environnement, Q3-Zahlen

GBR: Aston Martin, Q3-Zahlen, Gaydon

ITA: Leonardo Finmeccanica, Q3-Zahlen

ITA: De Longhi, Q3-Zahlen

LUX: SAF Holland, Q3-Zahlen

NLD: Euronext, Q3-Zahlen

USA: Air Products & Chemicals, Q4-Zahlen

USA: Activision Blizzard, Q3-Zahlen

USA: GoPro, Q3-Zahlen

TERMINE KONJUNKTUR

06:30 NLD: Verbraucherpreise 10/19

07:45 CHE: Seco Arbeitsmarktdaten 10/19

08:00 DEU: Industrieproduktion 09/19

08:00 EUR: Acea, Fahrzeuge mit alternativen Antrieben Neuzulassungen Q3/19

10:00 EUR: EZB Wirtschaftsbericht

10:00 ITA: Einzelhandelsumsatz 09/19

11:00 EUR: EU-Kommission Wirtschaftsausblick

12:00 IRL: Verbraucherpreise 10/19

13:00 GBR: BoE Sitzungsprotokoll

14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)

21:00 USA: Konsumentenkredite 09/19

SONSTIGE TERMINE

DEU: 13. Transatlantische Jahreswirtschaftskonferenz, mit Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier, Berlin

09:00 DEU: Zweiter Tag des Automobilwoche Kongresses 2019, Berlin

BEL: Treffen der Euro-Finanzminister, Brüssel

10:00 DEU: Risikomanagement-Konferenz Union Investment, Mainz

10:30 DEU: Handelsverband Deutschland Pk zum Weihnachtsgeschäft, Berlin

FREITAG, DEN 8. NOVEMBER 2019

TERMINE UNTERNEHMEN

07:00 CHE: Richemont, Halbjahreszahlen

07:00 DEU: Allianz, Q3-Zahlen (Call 8.30 h)

07:00 DEU: Rhön-Klinikum, Q3-Zahlen

07:00 FRA: Credit Agricole, Q3-Zahlen

07:00 ITA: Telecom Italia, Q3-Zahlen

09:00 DEU: Enbw, 9Monatszahlen

TERMINE KONJUNKTUR

CHN: BoJ Zahlungsbilanz Q3/19 (vorab)

CHN: Handelsbilanz 10/19

06:00 JPN: Frühindikatoren 09/19 (vorab)

07:45 CHE: Seco Arbeitsmarktdaten 10/19

08:00 DEU: Handels- und Leistungsbilanz 09/19

08:00 DEU: Bauhauptgewerbe 08/19

08:45 FRA: Handelsbilanz 09/19

08:45 FRA: Industrieproduktion 09/19

16:00 USA: Lagerbestände Großhandel 09/19 (endgültig)

16:00 USA: Uni Michigan Verbrauchervertrauen 11/19 (vorab)

EUR: Moody's Ratingergebnis Großbritannien, Island

EUR: Fitch Ratingergebnis Rumänien

SONSTIGE TERMINE

09:30 DEU: Eröffnung der neuen Batteriesystem-Fertigung des Volkswagen-Konzerns, Braunschweig

SAMSTAG, DEN 9. NOVEMBER 2019

TERMINE KONJUNKTUR

02:30 CHN: Verbraucherpreise 10/19

MONTAG, DEN 11. NOVEMBER 2019

TERMINE UNTERNEHMEN

07:30 DEU: Deutsche Pfandbriefbank, Q3-Zahlen

07:30 DEU: Talanx, 9Monatszahlen (Call 8.00 h)

07:30 DEU: QSC, 9Monatszahlen (endgültig)

08:00 DEU: LPKF, 9Monatszahlen (Call 16.00 h)

TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

DEU: TeamViewer, Q3 Interim Statement

TERMINE KONJUNKTUR

00:50 JPN: Kernmaschinenaufträge 09/19

00:50 JPN: BoJ Leistungsbilanz 09/19

10:00 ITA: Industrieproduktion 09/19

10:30 GBR: BIP Q3/19 (vorläufig)

10:30 GBR: Industrieproduktion 09/19

10:30 GBR: Handelsbilanz 09/19

SONSTIGE TERMINE

12:00 DEU: Fortsetzung Güteverhandlung in der Kündigungsschutzklage des früheren VW-US-Managers Oliver Schmidt gegen die Volkswagen AG

DEU: Wirtschaftsgipfel der "Süddeutschen Zeitung", Berlin

17:00 DEU: Pk Agravis Raiffeisen AG zur aktuellen Marktlage, Hannover

HINWEIS

USA: Anleihenmarkt geschlossen

DIENSTAG, DEN 12. NOVEMBER 2019

TERMINE UNTERNEHMEN

07:00 CHE: PSP Swiss Property, Q3-Zahlen

07:00 CHE: Schmolz+Bickenbach, Q3-Zahlen (Call 10.00 Uhr)

07:00 DEU: Innogy, Q3-Zahlen

07:00 DEU: Deutsche Post, Q3-Zahlen (Call 8.00 h)

07:00 DEU: Evotec, Q3-Zahlen

07:00 DEU: Osram, Jahreszahlen

07:00 DEU: Grammer, Q3-Zahlen

07:00 DEU: Aareal Bank, Q3-Zahlen (Call 9.30 h)

07:00 DEU: Cewe Stiftung, Q3-Zahlen

07:00 LUX: Corestate Capital, Q3-Zahlen

07:30 DEU: Uniper, Q3-Zahlen

07:30 DEU: 1&1 Drillisch, Q3-Zahlen

07:30 DEU: Infineon, Q4-Zahlen

07:30 DEU: Jenoptik, 9Monatszahlen

07:30 DEU: Sixt Leasing, Q3-Zahlen

07:30 DEU: United Internet, Q3-Zahlen

08:00 GBR: Vodafone Group, Halbjahreszahlen

08:00 DEU: OHB, Q3-Zahlen

08:30 DEU: Continental, 9Monatszahlen (endgültig)

09:00 DEU: Leifheit, 9Monatszahlen

10:00 DEU: Porsche Automobil Holding, 9Monatszahlen

12:00 DEU: Linde, Q3-Zahlen (Call 15.00 h)

13:00 NLD: Steinhoff, ao Hauptversammlung

17:45 ITA: Enel, Q3-Zahlen

18:00 DEU: Wirecard, Innovation Day, Aschheim bei München

TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

DEU: Eckert & Ziegler, Q3-Zahlen

DEU: VTG, Q3-Zahlen

ITA: Mediaset, Q3-Zahlen

TERMINE KONJUNKTUR

07:00 JPN: Maschinenwerkzeugaufträge 10/19 (vorab)

10:30 GBR: Arbeitslosenzahlen 10/19

11:00 DEU: ZEW-Konjunkturerwartungen 11/19

18:55 USA: Fed-Präsident von Philadelphia, Patrick Harker, hält eine Rede

SONSTIGE TERMINE

10:00 DEU: Deutscher Arbeitgebertag 2019 mit Bundeskanzlerin Angela Merkel

(CDU), Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU), Bundesfinanzminister

Olaf Scholz (SPD), Arbeitgeberpräsident Ingo Kramer, Berlin

MITTWOCH, DEN 13. NOVEMBER 2019

TERMINE UNTERNEHMEN

06:45 CHE: Sunrise Q3-Zahlen (Call 9.00 Uhr)

07:00 CHE: Baloise Update Q3

07:00 DEU: Deutsche Wohnen, Q3-Zahlen

07:00 DEU: Leoni, Q3-Zahlen

07:00 DEU: Nordex, Q3-Zahlen

07:00 DEU: Lanxess, Q3-Zahlen (Pk 10.00 h)

07:00 DEU: Fraport, Verkehrszahlen 10/19

07:00 DEU: Ströer, Q3-Zahlen

07:00 LUX: ADO Properties, Q3-Zahlen

07:00 NLD: ABN Amro, Q3-Zahlen

07:30 DEU: Bilfinger, Q3-Zahlen

07:30 DEU: Salzgitter, Q3-Zahlen

07:30 DEU: HHLA, Q3-Zahlen

07:30 DEU: Bechtle, Q3-Zahlen

07:30 DEU: Medigene, 9Monatszahlen

07:30 DEU: Sixt, 9Monatszahlen

08:00 GBR: Wizz Air, Q3-Zahlen

13:00 DEU: Lufthansa, Verkehrszahlen 10/19

17:30 DEU: Patrizia Immobilien, Q3-Zahlen

18:00 DEU: Deutsche Euroshop, Q3-Zahlen

TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

CHE: Swiss Re Makro-Outlook 2020 mit Chief Economist (11.00 Uhr), London

DEU: Cewe Stiftung, Q3-Umsatz

DEU: Global Fashion Group, Q3-Zahlen

USA: Cisco Systems, Q1-Zahlen

TERMINE KONJUNKTUR

00:50 JPN: Erzeugerpreise 10/19

08:00 DEU: Verbraucherpreise 10/19 (endgültig)

10:30 GBR: Verbraucherpreise 10/19

10:30 GBR: Erzeugerpreise 10/19

11:00 EUR: Industrieproduktion 09/19

11:30 DEU: Anleihe / Laufzeit: 10 Jahre / Volumen: 3 Mrd EUR

12:00 PRT: Verbraucherpreise 10/19 (endgültig)

14:30 USA: Verbraucherpreise 10/19

14:30 USA: Realeinkommen 10/19

SONSTIGE TERMINE

14:30 DEU: Diskussionsveranstaltung Bankenverband BdB zur Zusammenarbeit von Banken und Fintechs, Frankfurt/M.

DONNERSTAG, DEN 14. NOVEMBER 2019

TERMINE UNTERNEHMEN

07:00 DEU: Merck KGaA, Q3-Zahlen (Call 9.30 h)

07:00 DEU: RWE, Q3-Zahlen (Call 10.00 h)

07:00 DEU: Adler Real Estate, Q3-Zahlen

07:00 DEU: K+S, Q3-Zahlen

07:00 NLD: KBC Group, Q3-Zahlen

07:00 NLD: Shop Apotheke, Q3-Zahlen (endgültig)

07:15 DEU: Indus Holding, Q3-Zahlen

07:30 DEU: Henkel, Q3-Zahlen

07:30 DEU: Aumann, Q3-Zahlen

07:30 DEU: Zooplus, Q3-Zahlen (endgültig)

07:30 DEU: Hapag-Lloyd, Q3-Zahlen

07:30 FRA: Bouygues, Q3-Zahlen

07:30 AUT: Raiffeisen International, Q3-Zahlen

07:30 FIN: Ferratum, 9Monatszahlen

08:00 DEU: Cancom, Q3-Zahlen

08:00 GBR: Burberry, Halbjahreszahlen

08:00 GBR: National Grid, Halbjahreszahlen

08:00 GBR: 3i Group, Halbjahreszahlen

08:15 DEU: Singulus, Q3-Zahlen

10:00 DEU: Daimler, Capital Market Day 2019, London

13:00 USA: Walmart, Q3-Zahlen

17:00 FRA: EDF, 9Monatsumsatz

17:45 FRA: Vallourec, Q3-Zahlen

TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

CHE: Zurich Insurance, Investor Day 2019

DEU: Borussia Dortmund, Q1-Zahlen

DEU: Wüstenrot & Württembergische, 9Monatszahlen

DEU: BayernLB, 9Monatszahlen

USA: Viacom, Q4-Zahlen

USA: Nvidia, Q3-Zahlen

USA: Applied Materials, Q3-Zahlen

TERMINE KONJUNKTUR

DEU: Bundeswirtschaftsministerium, Monatsbericht 11/19

00:50 JPN: BIP Q3/19 (vorläufig)

03:00 CHN: Industrieproduktion 10/19

03:00 CHN: Einzelhandelsumsatz 10/19

07:30 FRA: Arbeitslosenquote Q3/19

08:00 DEU: BIP Q3/19 (vorläufig)

08:45 FRA: Verbraucherpreise 10/19 (endgültig)

09:00 ESP: Verbraucherpreise 10/19 (endgültig)

09:30 NLD: Handelsbilanz 09/19

09:30 NLD: BIP Q3/19 (vorab)

10:00 PLD: BIP Q3/19 (vorläufig)

10:30 PRT: BIP Q3/19 (vorläufig)

10:30 GBR: Einzelhandelsumsatz 10/19

11:00 EUR: BIP Q3/19 (vorläufig)

14:30 USA: Erzeugerpreise 10/19

14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)

17:00 USA: Energieministerium, Ölbericht (Woche)

SONSTIGE TERMINE

09:00 DEU: Bundesgerichtshof klärt: Haften Händler auf Amazon für den Inhalt von Kundenbewertungen?

09:30 DEU: Mündliche Verhandlung am EU-Gericht zu Chip-Kartell, Luxemburg

10:00 DEU: Landgericht München I verkündet Urteil im Zivilprozess um gekaufte Internet-Bewertungen, München

11:00 DEU: Creditreform-Pk Schuldneratlas 2019, Düsseldorf

13:00 DEU: Wirtschaftstag der Volksbanken und Raiffeisenbanken, Frankfurt

13:00 DEU: Außerordentliche ADAC-Hauptversammlung zu Beitragserhöhung, neuer Premium-Mitgliedschaft und neuer Satzung, München

FREITAG, DEN 15. NOVEMBER 2019

TERMINE UNTERNEHMEN

07:00 DEU: LEG Immobilien, Q3-Zahlen

07:00 LUX: Stabilus, Jahreszahlen

08:00 DNK: A.P. Moller-Maersk, Q3-Zahlen

TERMINE KONJUNKTUR

11:00 EUR: Verbraucherpreise 1 0/19

11:00 EUR: Handelsbilanz 09/19

14:30 USA: Im- und Exportpreise 11/19

14:30 USA: Empire State Index 11/19

14:30 USA: Einzelhandelsumsatz 10/19

15:15 USA: Industrieproduktion 10/19

15:15 USA: Kapazitätsauslastung 10/19

16:00 USA: Lagerbestände 09/19

EUR: DBRS-Ratingergebnis Italien, Finnland, Zypern

EUR: Moody's Ratingergebnis Spanien

EUR: Fitch Ratingergebnis Irland

EUR: S&P Ratingergebnis Island, Niederlande

SONSTIGE TERMINE

DEU: 7th Frankfurt Conference on Financial Market Policy, Frankfurt am Main

MONTAG, DEN 18. NOVEMBER 2019

TERMINE UNTERNEHMEN

07:00 LUX: Grand City Properties, Q3-Zahlen

TERMINE KONJUNKTUR

16:00 USA: NAHB-Index 11/19

SONSTIGE TERMINE

10:00 DEU: Fortsetzung der mündlichen Verhandlung zur Musterfeststellungsklage des Bundesverbands der Verbraucherzentralen gegen VW, Braunschweig

DEU: "Euro Finance Week", erwartet werden u.a. Finanzstaatssekretär Jörg Kukies, Bafin-Präsident Felix Hufeld, EZB-Vize Luis de Guindos sowie Chef diverser Banken

Alle Angaben wurden mit größter Sorgfalt recherchiert. Dennoch übernimmt die dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH keine Haftung für die Richtigkeit. Alle Zeitangaben erfolgen in MEZ.

/bwi

AXC0285 2019-11-04/17:35