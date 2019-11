Ab dem kommenden Jahr bekommen Nutzer von Firefox keine Popup-Benachrichtigungen von Websites mehr angezeigt. Stattdessen gibt es dann ein Symbol in der URL-Leiste. Mozilla verzichtet bei seinem Browser Firefox ab Version 72 auf die Anzeige von Popup-Hinweisen für beispielsweise Push-Benachrichtigungen von Nachrichtenseiten. An deren Stelle rückt dann jeweils ein Icon in der URL-Leiste. Version 72 ab 2020 Die angesprochene Version 72 erscheint im kommenden Jahr. Das Symbol in der URL-Leiste, das sich dann zwischen dem Button für Websiteinformationen und der...

