Straubing (ots) - Die SPD ist im Grundrentenkonflikt ohne Not auf den Baum geklettert, von dem sie nun nicht mehr herunterkommt. Entweder, sie setzt ihre Forderung durch, weitgehend auf alles zu verzichten, das wie eine Bedürftigkeitsprüfung aussieht. Dann werden viele in der Union auf die Barrikaden gegen und der CDU-Parteitag in Leipzig wird für Vorsitzende Annegret Kramp-Karrenbauer höchst unangenehm. Oder die SPD knickt ein und hält sich an den Koalitionsvertrag. Dann ist das Schicksal der GroKo besiegelt.



