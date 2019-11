Neue Signale für eine Entspannung im US-chinesischen Handelskonflikt haben die europäischen Börsen am Montag angetrieben. Der EuroStoxx 50 als Leitindex der Eurozone stieg auf das höchste Niveau seit Anfang 2018. Am Schluss stand ein Plus von 1,14 Prozent auf 3665,21 Punkte zu Buche. Vom Tief Ende vergangenen Jahres hat sich der Index mittlerweile um rund ein Viertel erholt.

Das geplante Teil-Handelsabkommen zwischen den USA und China steht nach Angaben beider Seiten kurz vor einem Abschluss. Der Wirtschaftsberater von US-Präsident Donald Trump, Larry Kudlow, sagte in Washington, mehrere Kapitel seien "praktisch fertig". Dazu zählten Agrarprodukte, Finanzdienstleistungen und Währungsfragen. Auch an anderer Stelle gebe es große Fortschritte.

Der Pariser Cac 40 stieg um 1,08 Prozent auf 5824,30 Punkte. Seine monatelange Klettertour hatte das französische Börsenbarometer zuletzt bereits auf den höchsten Stand seit Ende 2007 geführt. Für den britischen FTSE 100 ging es um 0,92 Prozent auf 7369,69 Punkte etwas moderater aufwärts. Der schweizerische Leitindex SMI stieg gar auf ein Rekordhoch./bek/he

