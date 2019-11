Die vergangene Woche veröffentlichten Geschäftszahlen von Live Nation Entertainment (US5380341090) für das 3. Quartal 2019 konnten die Markterwartungen nicht erfüllen, weshalb die Aktie deutlich tiefer notierte. Nicht zuletzt aus diesem Grund ist es wichtig, die vorliegenden Zahlen in Perspektive zu setzen.Der Umsatz von Live Nation Entertainment betrug im 3. Quartal 2019 3,77 Mrd. Dollar und ging damit um 2 % gegenüber dem gleichen Vorjahresquartal zurück. Die Konsens-Prognose des Marktes lag hier bei 4,07 Mrd. Dollar. Der adjustierte Gewinn betrug 178,9 Mio. Dollar oder 0,71 Dollar je Aktie, was einem Anstieg von 1,4 % entspricht. Der Markt hatte hier einen Anstieg auf 0,77 Dollar erwartet. Der adjustierte operative Gewinn nahm um 13 % zu, wobei dieser deutliche Anstieg der operativen Profitabilität durch einen Anstieg von 60 % bei der Steuerlast ausgebremst wurde. Rund 85 % der Steuerzahlungen für das Jahr 2019 fielen im Ausland an.

