ZÜRICH (Dow Jones)--Der Gipfelsturm am Schweizer Aktienmarkt hat sich zu Wochenbeginn fortgesetzt. Anzeichen auf eine weitere Entspannung im US-chinesischen Handelsstreit sorgten bei den Investoren für Kauflaune. Zudem scheinen auch die angedrohten Strafzölle der USA gegen die europäischen Autohersteller erst einmal vom Tisch zu sein. Dazu kamen leicht ermutigende europäische Konjunkturdaten. So wurden die Einkaufsmanagerindizes zwar nach oben revidiert, liegen jedoch weiter im Kontraktion anzeigenden Bereich.

Vor diesem Hintergrund ging es für den SMI um 0,8 Prozent auf 10.337 Punkte nach oben. Das neue Rekordhoch liegt bei 10.354 Punkten. Bei den 20 SMI-Werten standen sich 18 Kursgewinner und ein -verlierer gegenüber, unverändert schloss die Alcon-Aktie. Umgesetzt wurden 61,96 (zuvor: 46,74) Millionen Aktien.

Angeführt wurde die Aufwärtsbewegung von den Bankenwerten. Hier stellten die Titel CS Group mit einem Plus von 3,6 Prozent den Tagesgewinner im SMI. Für die Papiere der UBS ging es um 3,0 Prozent nach oben. Hier wurde zur Begründung auf die deutlich anziehenden Renditen am Anleihemarkt verwiesen.

Dagegen litten die defensiven Index-Schwergewichte unter dem zunehmenden Optimismus der Investoren. Vor allem die Bereiche Nahrungsmittel, Versorgung und Telekommunikation wurden in Europa gemieden, hieß es. Die Aktien von Nestle standen mit einem leichten Minus von 0,3 Prozent am Ende des Kurstableaus. Roche legten lediglich um 0,4 Prozent zu. Nahrungsmittelhersteller seien wegen der Flucht in sichere Häfen und des konstanten Cashflows der betreffenden Unternehmen stark überbewertet, sagte ein Händler. Die Korrektur könne daher noch länger andauern.

Bei den Einzelwerten ging es für die Aktien von Lindt & Sprüngli um 1,7 Prozent auf 82.300 Franken nach oben. Die UBS hat die Titel auf "Buy" von "Neutral" hochgestuft und das Kursziel auf 88.500 Franken von zuvor 78.500 Franken angehoben. Die Analysten rechnen damit, dass der Schokoladenhersteller das organische Umsatzwachstum im Zeitraum 2019 bis 2023 um rund 6 Prozent pro Jahr steigern wird. Die Schokoladen-Märkte dagegen dürften nur um 1 bis 2 Prozent wachsen. Lindt & Sprüngli sei erstklassig aufgestellt und werde voraussichtlich Marktanteile hinzugewinnen. Die Schweizer dürften ihre Preismacht unter Beweis stellen, was das Vertrauen der Anleger vermutlich steigen ließe.

November 04, 2019 11:47 ET (16:47 GMT)

