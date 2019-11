Wie bereits am 31.10.2019 mitgeteilt, erfüllte die KEYENCE CORPORATION (JP3236200006) mit ihrem zuletzt veröffentlichten Geschäftszahlen unsere Anforderungen an übliche Mindeststandards einer Informationstransparenz nicht mehr. Wir entfernten deshalb die Aktie auf Basis des Schlusskurses Freitag, 01.11., aus unserem ALLOKATIONS-DEPOT.Im Gegenzug nehmen wir nun Kao Corp. (JP3205800000), einen überdurchschnittlich trendstabilen, großen Konsumgüterwert aus Japan, neu in das ALLOKATIONS-DEPOT auf. In unserem gestrigen Analysetext BÖRSENDUELL trat Kao Corp. gegen Procter & Gamble (US7427181091) an und trug einen klaren Punktsieg davon.

