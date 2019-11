The following instruments on XETRA do have their last trading day on 04.11.2019

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 04.11.2019



ISIN Name



AU000000MVT4 MERCANTILE INVEST.CO.LTD

CA0534983097 AVANTI ENERGY INC.

IE00B1CD3R11 ALL.US EQU.AT EUR

IE0002495467 ALL.US EQU.C2 USD

IE0031399342 ALL.US EQU.A EUR

IT0005279143 GIMA TT S.P.A.

NL0000362648 KAS BANK NV CVA EO 1

US1182301010 BUCKEYE PARTNERS L.P.

US1571313014 CESCA THERAP. NEW DL-,001

US64127R5000 NEURALSTEM INC. DL-,01