Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Symrise nach Abschluss der Übernahme des US-Unternehmens ADF/IDF von 95 auf 98,50 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analystin Theodora Lee Joseph wertete diesen Zukauf in einer am Montag vorliegenden Studie als aus strategischer Sicht sinnvoll. Denn damit positioniere sich der Duft- und Aromenhersteller besser für die stark wachsenden Märkte für Tiernahrung./bek/he Veröffentlichung der Original-Studie: 04.11.2019 / 17:08 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0106 2019-11-04/20:53

ISIN: DE000SYM9999