Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für DWS nach Quartalszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 36 Euro belassen. Den etwas gestiegenen verwalteten Mitteln stehe eine niedrigere Profitabilität gegenüber, schrieb Analystin Roberta De Luca in einer am Montag vorliegenden Studie. Auf dem Kapitalmarkttag des Vermögensverwalters im Dezember dürfte es vor allem um Details zu den für 2020 in Aussicht gestellten zusätzlichen Kostensenkungen gehen./bek/he Veröffentlichung der Original-Studie: 04.11.2019 / 18:00 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0108 2019-11-04/20:55

ISIN: DE000DWS1007