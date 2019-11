Die Aktie des US-Sportartikelherstellers Under Armour (WKN: A0HL4V) steht heute in den USA unter mächtigem Abgabedruck. Hintergrund ist, dass das US-Justizministerium Ermittlungen wegen des Verdachts der Bilanzmanipulation aufgenommen hat. So soll das von dem exzentrischen Milliardär Kevin Plank gegründete Unternehmen Umsätze früher und/oder Kosten später als vorgeschrieben verbucht haben, um so die eigene Bilanz aufzupeppen.

Angesichts solcher Vorwürfe, über die das renommierte "Wall Street Journal" zuerst berichtete, verwundert es natürlich nicht mehr, dass Gründer Kevin Plank Ende diesen Jahres seinen Posten als CEO aufgeben möchte. Bereits zuletzt hatte er die Verantwortung für das operative Geschäft an seinen Kollegen Patrik Frisk abgegeben, der nun natürlich versucht die Wogen zu glätten. Da darf man sehr gespannt sein, ob und wie ihm das gelingen wird.

Dabei kommen diese Entwicklungen bei Under Armour für mich nicht sonderlich überraschend. Denn als eine Kollegin von mir die Aktie des Sportartikelkonzerns vor einigen Wochen auf Basis charttechnischer Überlegungen zum Kauf empfahl, meldete ich meine Bedenken an. Ich hatte mir nämlich einen Under Armour-Shop hier in Deutschland angesehen und war über das dortige Angebot mehr als enttäuscht.

Keine Chance gegen Adidas, Nike, Puma und Co.

Ich bin sicherlich nicht (mehr) der sportlichste Mensch. Auch bin ich sicherlich alles andere als ein Modefreak, gerade auch im Hinblick auf Sportmode. Aber was ich in ...

